أخبار مصر | بتوجيهات وزير التنمية المحلية.. التفاصيل الكاملة لأول معارض منتجات "مشروعك" في كفر الشيخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بتوجيهات وزير التنمية المحلية.. التفاصيل الكاملة لأول معارض منتجات "مشروعك" في كفر الشيخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، المحافظين بأهمية تنظيم المعارض لتسويق منتجات المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" وتوفير السلع بسعر مخفض لمحدودي الدخل.

وتنظم محافظة كفر الشيخ غدًا الإثنين، أول معارضها خلال عام 2019 لعرض منتجات مشروعك بالمحافظة وذلك في حديقة صنعاء بمدينة كفر الشيخ ويستمر المعرض لمدة أسبوعين ويتضمن المعرض منتجات أبناء المحافظة والذين حصلوا علي قروض من خلال البرنامج لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة في مجالات الصناعات اليدوية والحرفية والمنتجات الزراعية والبيئية والسلع الغذائية ومنتجات الألبان والملابس الجاهزة ومنتجات الجلود والزهور.

وأشار اللواء شعراوي، إلى اهتمام الوزارة بتوفير فرص عمل للشباب في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بما يساهم في دعم الشباب وتقليل نسب البطالة مؤكدًا ان المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية في مصر، وقال أنه يتم التنسيق في تنفيذ هذه النوعية من المشروعات مع كافة الجهات العاملة في هذا المجال للاستفادة من التجارب الناجحة في جميع المحافظات.

وأوضح الوزير أن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" مستمر في تلقي طلبات جميع المواطنين الراغبين في إقامة مشروعات جديدة في جميع المراكز والمدن والاحياء من خلال توفير قروض بالتنسيق مع البنوك المشاركة ويتم تحديد القرض بناء علي دراسة الجدوي المقدمة، لافتًا إلي تنفيذ محافظة كفر الشيخ حوالي 5 آلاف مشروع بقروض تجاوزت 451 مليون جنيه وساهمت في توفير 15 ألف فرصة عمل لشباب المحافظة.

وكان اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، عقد اجتماعًا مع العاملين بالبرنامج القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية (مشروعك ) بالوزارة لاستعراض خطة تطوير مشروعك وآليات تنفيذها خلال الـ6 أشهر القادمة.

وأكد اللواء محمود شعراوى اهتمام الوزارة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يساهم في خلق فرص عمل للشباب بالمحافظات وتقليل نسب البطالة.

وأشار الوزير إلى أن المشروعات الصغيرة هى الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية فى مصر، لافتًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد انطلاقة كبيرة لـ«مشروعك» بالمحافظات وسيتم تلافى كافة المشكلات والمعوقات التي شهدها البرنامج خلال الفترة الماضية.

وأوضح اللواء محمود شعراوي أن خطة تطوير مشروعك تتضمن زيادة الخدمات المقدمة في المقرات وتقديمها بوسائل أيسر وأكثر دقة وتحسين مهارات العاملين بالمشروع عبر تدريبهم وتأهيلهم وزيادة نسبة الإنجازات مع ضمان جودتها، كما تتضمن استحداث نظام وآليات المتابعة.

وأضاف الوزير أنه سيتم عمل فرق تسويقية من العاملين بالمحافظات يتم تدريبهم على تسويق خدمات مشروعك وتذليل كافة المعوقات ومساعدة الشباب على تسويق منتجاتهم داخليًا وخارجيًا منوهًا الي أن خطة التسويق تعتمد على زيادة النشاط الصناعى وتطوير التجمعات الصناعية كما سيتم بحث زيادة المنافذ الخاصة بمشروعك في بعض المحافظات التى تحتاج لذلك، وتجهيز أفكار لمشروعات ودراسات جدوى للشباب الراغب في الانضمام لـ"مشروعك".

