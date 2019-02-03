أخبار مصر | "البدوي": يطالب بنص في الدستور لوضع آلية تفعيل المجلس القومي للأجور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "البدوي": يطالب بنص في الدستور لوضع آلية تفعيل المجلس القومي للأجور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال مجدي البدوي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، خلال اجتماعه باتحاد عمال الإسكندرية، إن المجلس القومي للأجور يجب أن ينعقد بشكل دوري ويقوم بدوره في تحديد العلاقة بين الأجور والأسعار.
وأكد مجدي البدوي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، أهمية أن يكون تعديل الأجور ليس للقطاع الحكومي فقط وإنما يشمل القطاع الخاص الذي يعمل به أكثر من 20 مليون عامل، متمنيًا أن يكون النص المضاف حال وجوده يضمن حماية العامل بالقطاع الخاص ويوفر له الأمان الوظيفي.
وشدد مجدي البدوي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، على أهمية تحديد حد ادني للمعاشات تتناسب مع ظروف المعيشة وزيادة الأسعار، لافتًا إلى ضرورة عودة نسبة العمال والفلاحين في المجالس النيابية 50%.
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