أخبار مصر | رسميًا.. زعيم الأغلبية البرلمانية يتقدم بطلب بالتعديلات الدستورية لرئيس المجلس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميًا.. زعيم الأغلبية البرلمانية يتقدم بطلب بالتعديلات الدستورية لرئيس المجلس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم رئيس "ائتلاف دعم مصر" زعيم الأغلبية في مجلس النواب الدكتور عبد الهادي القصبي، اليوم الأحد، بطلب رسمي موقع من خمس عدد نواب البرلمان إلى رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، يقترح عددا من التعديلات على الدستور.

وقال القصبي- في تصريح للمحررين البرلمانيين اليوم- إنه قدم الطلب خلال استقبال الدكتور علي عبد العال له بمكتبه بمقر المجلس،مشيرا إلى أن الطلب يشمل مقترحا بعدد من التعديلات الدستورية، بعد التوقيع عليها من جانب عدد كبير من الاعضاء.

وكان رئيس ائتلاف دعم مصرف قال، خلال اجتماع بمقر الائتلاف أمس السبت، إن التعديلات تأتي في إطار الحفاظ علي مكتسبات دستور ٢٠١٤، وللتأكيد عليها من خلال ضمانات جديدة بزيادة الحريات.