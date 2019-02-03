أخبار مصر | وزير القوى العاملة: نحلم بتواجد 3 ملايين مشروع صغير على أرض مصر "صور"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير القوى العاملة: نحلم بتواجد 3 ملايين مشروع صغير على أرض مصر "صور" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتح محمد سعفان، وزير القوى العاملة، والمستشار هاني عبد الجابر إبراهيم، محافظ بني سويف، اليوم الأحد، بالصالة المغطاة بإستاد بني سويف الرياضي، فعاليات ملتقى توظيف للشباب يوفر 11 ألف فرصة عمل للذكور والإناث توفرها نحو 60 شركة، بحد أدنى فى الأجر 1500 جنيه وأقصي 3000 جنيه، ويستمر يومين.

وقام الوزير والمحافظ بعمل جولة تفقدية على جميع الشركات المتواجدة بالملتقي للاطمئنان على مستوى الأجور التي تضمن حياة كريمة لائقة للعمال، وعدم النزول عن الحد الأدنى للأجور، والتأكد من توفر تأمين صحي واجتماعي للعمال، ومعرفة كافة حقوقهم التي كفلها لهم القانون، مشددًا أهمية تناسب الأجور مع خبرات الباحث عن وظيفة، والتدرج مع معدلات التضخم لحفظ حياة كريمة لجميع المصريين.

وأكد الوزير أن هذا الملتقى يأتي تفعيلًا وتنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوفير فرص عمل كريمة لائقة للشباب المصري كونه محور التنمية وركيزة البناء.

وشدد "سعفان" علي أن من أهم مهام الوزارة هو توفير فرص عمل كريمة ولائقة للشباب المصري الباحث عن فرصة عمل، وذلك بخلق نوع من أنواع التوافق بين احتياجات سوق العمل، والشباب الباحث عن وظيفة، بعقد هذه الملتقيات المثمرة والفاعلة في خدمة الاقتصاد المصري.

وأضاف الوزير: "تأتي هذه الملتقيات لنقل الشباب نقلًة نوعيًة، إلى حياةٍ كريمة لائقة ترتكزُ أساسًا على اقتحام سوق العمل، بالبَدء الحقيقي والجاد في العمل، كي تتكون عنده الخبرة المطلوبة، والمَلَكة المجتمعية اللازمة، والتي لن تتأتى إلا بالاحتكاك المجتمعي، وتجعله مؤهلًا للوصول إلى ما يصبو ويطمح إليه، بما يتناسب مع قدراته وإمكاناته وخبراته التي اكتسبها باقتحام سوق العمل، للانطلاق نحو حياة كريمة لائقة.

وشدد "سعفان" على أهمية اقتحام سوق العمل من الشباب بكل بجدية، معربًا عن أمله وحلمه بتواجد ثلاثة ملايين مشروع من المشروعات الصغيرة على أرض مصر، خاصة في ظل الدعم الكامل المقدم من وزارة القوى العاملة وجهاز تنمية المشروعات، والمحافظات من خلال برنامج مشروعك، والذي لا تدخر أي جهة منهم جهدًا في توفير وتذليل كافة الصعاب للشباب كي نسهم جميعًا في تقدم وازدهار الاقتصاد المصري، والمساهمة الفاعلة في تقليل نسب البطالة.

وأعطى الوزير تكليفات فورية لمدير المديرية عرفان شافعي، بضرورة تسجيل ومتابعة جميع الشباب الذين حضروا الملتقى التوظيفي ومتابعة جميع الشركات بصورة مستمرة للوقوف على ما تم إنجازه على أرض الواقع من فرص عمل حقيقية للشباب ومتابعة من لم يعين لتوفير فرص عمل أخرى لائقة.

كما شدد الوزير على أهمية معرفة الوظائف التي تحتاجها الشركات والتي لم يتقدم لها أحد، لمعرفتها على وجه الدقة والتحديد، لتدريب الشباب عليها، تحقيقًا للتوازن الأمثل بين احتياجات سوق العمل، وقدرات الشباب المتوفرة لديهم، بخلق رابطة قوية بين التدريب والتشغيل، بما بينهما من ديناميكية يحتاجها سوق العمل.

وأكد "سعفان" أهمية ملفيْ ذوي القدرات الخاصة، والمرأة في ملتقيات التوظيف لما لهما من دور بارز وفاعل في عملية بناء الدولة المصرية، والتي تحتاج تعاونًا بين جميع أطياف المجتمع.

من جانبه أكد محافظ بني سويف أهمية ملتقيات التوظيف، التي تأتي لتوفير حياة كريمة لائقة للشباب، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مقدمًا أسمى آيات الشكر للوزير الذي لم يدخر جهدًا لعقد هذا الملتقى الكبير، والذي يأتي تحقيقًا لآمال وطموحات الشباب المصري في رحلة البحث عن فرصة عمل كريمة ولائقة تتناسب مع آماله وطموحاته ومؤهلاته العلمية، مشيرًا إلى أن محافظة بني سويف بها ثمان مدن صناعية ما يجعلها وجهة حقيقية للشباب الباحث عن فرصة عمل بما يتوافر على أرضها.