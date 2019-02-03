أخبار مصر | "النقل" توضح تفاصيل مشروع ازدواج طريق "أسيوط-سوهاج" الصحراوي الشرقي (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "النقل" توضح تفاصيل مشروع ازدواج طريق "أسيوط-سوهاج" الصحراوي الشرقي (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة النقل اليوم، تفاصيل مشروع ازدواج طريق أسيوط-سوهاج الصحراوي الشرقي، والتي تضمنت أنه يعد ضمن المرحلة الثالثة من المشروع القومي للطرق، ويبلغ طوله 145 كم وتبلغ تكلفته الإجمالية 1.138 مليار جنيه ويشمل المشروع ازدواج الطريق ليكون 2 حارة بكل اتجاه.

وأضافت أنه من المقرر الانتهاء من الجزء الأول من وصلة قنا إلى تقاطع سوهاج البحر الأحمر قبل 30 يونيو القادم بطول 55 كم، والجزء الثاني حتى اسيوط بطول 90 كم خلال شهر أكتوبر القادم.

وأكدت الوزارة أن تنفيذ هذا المشروع يأتي في إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة ازدواج وتأمين سلامة المرور على الطرق الأكثر تسجيلا للحوادث بالاضافة إلى سعي الدولة لمد شبكة عملاقة من الطرق كمحاور تنموية تهدف إلى التوسع العمراني والصناعي والزراعي بكافة محافظات الجمهورية.

وقسمت الوزارة، العمل على 6 شركات لسرعة الإنجاز خاصة وأن هذا الطريق يشهد تنفيذ أعمال ضخمة، ويتم تنفيذ أعمال تكسير تقدر بـ800 ألف متر مكعب حجارة، بالإضافة إلى أعمال تأمين سلامة المرور بالطريق نظرا لوجود العديد من المنحنيات بالطريق.

ومن الجدير بالذكر أن هذا المشروع سيسهم في الحد من الحوادث على الطريق وتنمية حركة انتقال الأفراد والسائحين والبضائع وتعزيز السياحة بين صعيد مصر (أسيوط – سوهاج) وساحل البحر الأحمر (سفاجا - الغردقة)، كما سيساهم أيضا فى تسهيل حركة الانتقال للمواطنين ونقل السلع الغذائية التي تعتمد عليها المناطق السياحية في البحر الأحمر بالإضافة إلى المساهمة في تحقيق التنمية الشاملة في وسط الصعيد، حيث سيتكامل هذا الطريق مع طريقى سفاجا – سوهاج وسفاجا – قنا اللذين تم تنفيذهما ضمن المرحلة الأولى من المشروع وهذا الطريق سيكون محور "سفاجا – سوهاج – أسيوط" المتقاطع مع طريق سفاجا – قنا، وتبلغ أطوال الطرق الثلاثة المكونة لهذا المحور 450 كم.