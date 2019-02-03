مصر | سقوط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بالمعصرة

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نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، في ضبط عناصر تشكيل عصابي للسرقة من داخل السيارات بالمعصرة.

تلقى اللواء أشرف الجندي مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا يفيد بتمكن وحدة مباحث قسم شرطة المعصرة من ضبط كلٍ من: "ماهر. ع. ع" 24 سنة، سبق اتهامه في 6 قضايا آخرهم "نشل"، و"عمر. س. ص" 18 سنة، سبق اتهامه في قضيتين آخرهما "سلاح أبيض"مقيمان بدائرة القسم.

لقيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص في السرقة من داخل السيارات بأسلوب "كسر الهواية وفتح الكابود".

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، تم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات بمسكنهما، باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المسروقات واتهموهما بالسرقة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.