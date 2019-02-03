مصر | بعد ارتكابهم 15 واقعة.. ضبط عصابة سرقة السيارات في النزهة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد ارتكابهم 15 واقعة.. ضبط عصابة سرقة السيارات في النزهة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بالنزهة.

وضبط قسم شرطة النزهة عناصر تشكيل عصابي لسرقة السيارات، اعترفوا بارتكاب 15 واقعة سرقة، حيث تمكنت وحدة مباحث القسم.

وعقب تحريات مُسبقة واتخاذ الإجراءات اللازمة، تم ضبط ٣ عاطلين لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" ومساومة مالكيها لإعادتها لهم مقابل مبالغ مالية وبحوزتهم (سيارتين- مجموعة من المفاتيح المصطنعة- مجموعة من الأدوات التى يتم إستخدامها فى ممارسة نشاطهم الإجرامى).

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 15 واقعة سرقة سيارة بذات الأسلوب ومساومة مالكيهم وإعادتها لهم نظير مبالغ مالية، وأضافوا أن السيارتين المضبوطتين بحوزتهم قاموا بشرائهما من متحصلات نشاطهم الإجرامي.