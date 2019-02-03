مصر | خلال حملة مكبرة.. ضبط 5 قطع سلاح ناري وقضيتي مخدرات بإهناسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال حملة مكبرة.. ضبط 5 قطع سلاح ناري وقضيتي مخدرات بإهناسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد الوزير للقطاع، بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية ببني سويف، من ضبط 5 قطع سلاح ناري وقضيتي مخدرات وتنفيذ 155 حكم قضائي في إهناسيا خلال حملة أمنية.

وقامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف بالإشتراك مع قطاع الأمن العام، بتوجيه حملة أمنية مكبرة استهدفت دائرة مركز شرطة أهناسيا أسفرت جهود تلك الحملة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية: ضبط (5) قطع سلاح ناري عبارة عن (2 بندقية خرطوش - 3 فرد خرطوش وطلقات من ذات العيار) بحوزة 5 متهمين، وضبط (2) قضية مخدرات بإجمالي مضبوطات (110 جرام من مخدر الحشيش)، تنفيذ (155) حكما قضائيا متنوعا بإجمالي 97 محكوم عليهم عبارة عن (حكم جناية- 154 حكم حبس جزئى ومستأنف).

وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين المضبوطين، وجار تكثيف الجهود واستمرار الحملات الأمنية.

محكوم عليه بـ"المؤبد" و"الإعدام".. "الأمن العام" يضبط هاربا خلال 25 يناير بالإسماعيلة

تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بقيادة اللواء علاء الدين سليم، مساعد الوزير للقطاع، من ضبط عاطل هارب من سجن أبو زعبل خلال أحداث يناير 2011.

ونجح قطاع الأمن العام، في ضبط العنصر الإجرامي شديد الخطورة "عواد. س. ع" وشهرته "عواد الإسكندراني"، سن 37، عاطل، ومقيم بناحية المنايف دائرة مركز أبو صوير بالإسماعيلية، والهارب من سجن أبو زعبل خلال أحداث يناير 2011 أثناء قضاء عقوبة بالسجن بالأشغال الشاقة المؤبدة في جناية قتل عمد بمركز فايد والمحكوم عليه بالإعدام

في قضية قتل عمد بمركز فايد وبالأشغال الشاقة المؤبدة في جنايتي "قتل عمد، وشروع في قتل" وبالسجن 5 سنوات في قضية استعراض قوة، و السابق اتهامه في 5 قضايا "قتل، سرقة بالإكراه، مخدرات، سرقة وسائل نقل" بمنطقة جبلية بناحية أبو سلطان دائرة مركز فايد.

وتم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام شارك فيها مفتشي القطاع وقيادات وضباط إدارة البحث الجنائي أسفرت عن ضبطه حال قيادته السيارة رقم (جيب شيروكي) وبحوزته (بندقية آلية وخزينة و10 طلقات من ذات العيار)، واعترف بحيازته السلاح الناري للدفاع ومقاومة السلطات حال ضبطه، وأقر بصحة الأحكام الصادرة ضده.