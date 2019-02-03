مصر | السيطرة على مشاجرة دموية وضبط طرفيها بإمبابة

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تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، من السيطرة على مشاجرة وضبط طرفيها بدائرة قسم شرطة.
وتبلغ لقسم شرطة إمبابة بوجود مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بشارع عبيده بن الجراح بدائرة القسم بين كل من: (طرف أول) "سيد.ى.ع" سن 46 - صاحب شركة ملابس، "محمد.ى.ع"، "شقيقه" - سن 40 – عاطل، "محمد.ن.ع"، "نجل شقيق الأول" - سن30 – عامل، و(طرف ثان) "شعبان.أ.ر" سن 62- عامل، "ماجد.ش.أ" "نجله" - سن 22 - عامل مقيم بذات العنوان، المدعو "رمضان.س.ر" "نجل عم الرابع" - سن 53 – عامل،
المدعو "رمضان.س.أ"، "شقيق زوجة الرابع" - سن53 – عامل، جميعهم مقيمين بأرض الجمعية دائرة القسم.
ووقعت المشاجرة لوجود خلافات تعدى خلالها الطرفان على بعضهما، وأطلق الأول 3 أعيرة نارية في الهواء من طبنجة كانت بحوزته دون حدوث إصابات.
وأمكن السيطرة على المشاجرة وضبط الطرفين، وكذا السلاح المُستخدم (طبنجة عيار 9 مم، وبخزينتها 4 طلقات).
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
محكوم عليه بـ"المؤبد" و"الإعدام".. "الأمن العام" يضبط هاربا خلال 25 يناير بالإسماعيلة
تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بقيادة اللواء علاء الدين سليم، مساعد الوزير للقطاع، من ضبط عاطل هارب من سجن أبو زعبل خلال أحداث يناير 2011.
ونجح قطاع الأمن العام، في ضبط العنصر الإجرامي شديد الخطورة "عواد. س. ع" وشهرته "عواد الإسكندراني"، سن 37، عاطل، ومقيم بناحية المنايف دائرة مركز أبو صوير بالإسماعيلية، والهارب من سجن أبو زعبل خلال أحداث يناير 2011 أثناء قضاء عقوبة بالسجن بالأشغال الشاقة المؤبدة في جناية قتل عمد بمركز فايد والمحكوم عليه بالإعدام
في قضية قتل عمد بمركز فايد وبالأشغال الشاقة المؤبدة في جنايتي "قتل عمد، وشروع في قتل" وبالسجن 5 سنوات في قضية استعراض قوة، و السابق اتهامه في 5 قضايا "قتل، سرقة بالإكراه، مخدرات، سرقة وسائل نقل" بمنطقة جبلية بناحية أبو سلطان دائرة مركز فايد.
وتم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام شارك فيها مفتشي القطاع وقيادات وضباط إدارة البحث الجنائي أسفرت عن ضبطه حال قيادته السيارة رقم (جيب شيروكي) وبحوزته (بندقية آلية وخزينة و10 طلقات من ذات العيار)، واعترف بحيازته السلاح الناري للدفاع ومقاومة السلطات حال ضبطه، وأقر بصحة الأحكام الصادرة ضده.
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