مصر | السيطرة على مشاجرة دموية وضبط طرفيها بإمبابة

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تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، من السيطرة على مشاجرة وضبط طرفيها بدائرة قسم شرطة.

وتبلغ لقسم شرطة إمبابة بوجود مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بشارع عبيده بن الجراح بدائرة القسم بين كل من: (طرف أول) "سيد.ى.ع" سن 46 - صاحب شركة ملابس، "محمد.ى.ع"، "شقيقه" - سن 40 – عاطل، "محمد.ن.ع"، "نجل شقيق الأول" - سن30 – عامل، و(طرف ثان) "شعبان.أ.ر" سن 62- عامل، "ماجد.ش.أ" "نجله" - سن 22 - عامل مقيم بذات العنوان، المدعو "رمضان.س.ر" "نجل عم الرابع" - سن 53 – عامل،

المدعو "رمضان.س.أ"، "شقيق زوجة الرابع" - سن53 – عامل، جميعهم مقيمين بأرض الجمعية دائرة القسم.

ووقعت المشاجرة لوجود خلافات تعدى خلالها الطرفان على بعضهما، وأطلق الأول 3 أعيرة نارية في الهواء من طبنجة كانت بحوزته دون حدوث إصابات.

وأمكن السيطرة على المشاجرة وضبط الطرفين، وكذا السلاح المُستخدم (طبنجة عيار 9 مم، وبخزينتها 4 طلقات).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.