مصر | التحقيق مع 3 طلاب صوروا طبيبا عاريا لابتزازه بحلوان

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تباشر نيابة حلوان التحقيق مع 3 طلاب متهمين بتصوير طبيب سوداني عاريًا وابتزازه وسرقته بالإكراه.

وكان بلاغ ورد العميد بدوى هاشم، مأمور قسم شرطة حلوان، من "ع.ا" طالب بطب عين شمس ويحمل جنسية إحدى الدول العربية، يفيد تعرضه لعملية ابتزاز على يد 3 أشخاص، حيث قاموا بتصويره عاريا للحصول منه على مبالغ مالية.

وكشفت التحريات أن الضحية تعرف على المتهمين عن طريق موقع تواصل اجتماعي بقصد ممارسة الشذوذ، وفور وصوله حلوان اقتادوه لمنزل أحدهم وصوره عاريا في أوضاع مخلة لابتزازه والحصول منه على مبالغ مالية، وسرقة هاتفه.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تم التوصل إلى المتهمين والقبص عليهم، وبمواجهتهم اعترفوا الواقعة، تحرر المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

ضبط عاطل وبحوزته 375 طربة حشيش قبل ترويجها بالقاهرة والجيزة

نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، في ضبط عنصر إجرامي بحوزته 375 طربة من مخدر الحشيش قبل ترويجها بمحافظتي القاهرة والجيزة.

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أحد العناصر الإجرامية التي تخصصت في تهريب مخدر الحشيش بكميات كبيرة من الساحل الشمالي الغربي للبلاد، وترويجه على نطاق واسع لعملائه بمحافظتي القاهرة والجيزة.

وأمكن رصده والوقوف على نشاطه الإجرامي، ويدعى "نصر.أ.ح"، 43 سنة، عاطل، ومقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، سبق اتهامه في قضية "نصب" والمحكوم عليه في قضية "تبوير أراضٍ زراعية".

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع أمن العام ومديرية أمن الجيزة، تم إعداد عدة أكمنة أمنية، أسفرت عن ضبط المتهم المذكور حال استقلاله السيارة رقم (ف أ – 4196 ) بمحطة تحصيل الرسوم الكائنة بطريق الإسكندرية/القاهرة بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد - بالجيزة.

وبتفتيشه عثر بحوزته على 375 طربة من مخدر الحشيش وزنت 37,500 كيلو، ومبلغ مالي، و3 هواتف محمولة.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات الاتجار، واستخدامه السيارة والهواتف المحمول في النقل والترويج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.