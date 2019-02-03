مصر | مد أجل الحكم على 6 متهمين في قضية كمين المنوات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مد أجل الحكم على 6 متهمين في قضية كمين المنوات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة الجنايات المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، مد أجل الحكم علي ٦ متهمين في قضية "الاعتداء على كمين المنوات" لجلسة ٢٤ فبراير، والمتهمين يواجهون تهما بقتل أفراد شرطة المناوات بالبدرشين في القضية رقم 699 لسنة 2017 حصر أمن الدولة.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا ورأفت زكي وسكرتارية حمدي الشناوي.

وكانت قد اتهمت النيابة العامة 6 متهمين هم كل من أحمد ربيع سيد محمد أبو السعود "محبوس"، طالب بكلية دار العلوم، وعلي محمود عبد الله إمام " محبوس " طالب بالثانوية العامة وأحمد عيد محمد محمد حسين " محبوس " فني ميكانيكا وميسرة نشأت جمال محمد خضر " محبوس " طالب بكلية الشريعة والقانون وعمرو محمد أبو سريع عطا الله " محبوس " عامل بمزرعة دواجن ومحمود رمضان محمود عبد الجواد " محبوس " صاحب محل أسماك.