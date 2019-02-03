مصر | إحالة أوراق متهمين للمفتي في "خلية أكتوبر الإرهابية"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إحالة أوراق متهمين للمفتي في "خلية أكتوبر الإرهابية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، بإرسال أوراق القضية لفضيلة المفتي لاستطلاع الرأي الشرعي بخصوص المتهم محمد إبراهيم فتحي، مع تحديد جلسة 3 مارس للنطق بالحكم، مع استمرار حبس المتهمين، وجاء ذلك في إعادة المحاكمة بقضية "خلية أكتوبر الإرهابية".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وأسامة عبد الظاهر وأمانة سر أحمد رضا.

وأسندت النيابة إلى المتهمين ارتكابهم جرائم إنشاء وإدارة جماعة إرهابية تعمل على خلاف أحكام القانون، بغرض منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، ومحاولة تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتمويل الجماعات الإرهابية بمعونات مادية، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر، وإطلاق النيران على أفراد قوة تأمين كنيسة العذراء بمدينة السادس من أكتوبر، وإصابة الشرطي محمد طه السيد بطلقة في رأسه تسببت في انفجار المخ على نحو أدى إلى وفاته، والشروع في قتل باقي أفراد القوة عمدا مع سبق الإصرار.