مصر | إحالة 3 متهمين بتزوير محررات رسمية بالدرب الأحمر للجنايات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إحالة 3 متهمين بتزوير محررات رسمية بالدرب الأحمر للجنايات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أحالت نيابة الدرب الأحمر الجزئية، 3 متهمين إلى محكمة الجنايات بتهمة التزوير.
وتعود التفاصيل الواقعة عندما ورد معلومات لمباحث قسم شرطة الدر الأحمر تفيد بقيام 3 متهمين أصحاب مكتبة بشارع سكة راتب بدائرة القسم، يقيمون بتزوير عدد من شهادات الميلاد ورخص العربيات والبطاقة الشخصية.
وبتكثيف التحريات تبين صحة ماورد من معلومات، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهم وبحوزتهم عدد من الأوراق المزورة، وبمواجهتهم اعترفوا بالواقعة.
وحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة التي أمرت في وقت سابق بحبسهم، وتم إحالتهم إلى محكمة الجنايات.
تجديد حبس متهمين بنشر أخبار كاذبة 15 يوما
قررت نيابة أمن الدولة العليا، تجديد حبس متهمين 15 يوما لاتهامه بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور.
ووجهت النيابة للمتهمين« وليد. ش" و"أيمن .ع" »بالقضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
كما أسندت النيابة إليهما نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.
محكوم عليه بـ"المؤبد" و"الإعدام".. "الأمن العام" يضبط هاربا خلال 25 يناير بالإسماعيلة
تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بقيادة اللواء علاء الدين سليم، مساعد الوزير للقطاع، من ضبط عاطل هارب من سجن أبو زعبل خلال أحداث يناير 2011.
ونجح قطاع الأمن العام، في ضبط العنصر الإجرامي شديد الخطورة "عواد. س. ع" وشهرته "عواد الإسكندراني"، سن 37، عاطل، ومقيم بناحية المنايف دائرة مركز أبو صوير بالإسماعيلية، والهارب من سجن أبو زعبل خلال أحداث يناير 2011 أثناء قضاء عقوبة بالسجن بالأشغال الشاقة المؤبدة في جناية قتل عمد بمركز فايد والمحكوم عليه بالإعدام
في قضية قتل عمد بمركز فايد وبالأشغال الشاقة المؤبدة في جنايتي "قتل عمد، وشروع في قتل" وبالسجن 5 سنوات في قضية استعراض قوة، و السابق اتهامه في 5 قضايا "قتل، سرقة بالإكراه، مخدرات، سرقة وسائل نقل" بمنطقة جبلية بناحية أبو سلطان دائرة مركز فايد.
وتم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام شارك فيها مفتشي القطاع وقيادات وضباط إدارة البحث الجنائي أسفرت عن ضبطه حال قيادته السيارة رقم (جيب شيروكي) وبحوزته (بندقية آلية وخزينة و10 طلقات من ذات العيار)، واعترف بحيازته السلاح الناري للدفاع ومقاومة السلطات حال ضبطه، وأقر بصحة الأحكام الصادرة ضده.
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