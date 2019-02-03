مدبولي يتفقد متحف الفن الإسلامي: انبهرت بالمحتوى

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متحف الفن الإسلامي
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الأحد، متحف الفن الإسلامي، برفقة الدكتور خالد العناني وزير الآثار، الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الدكتور ممدوح عثمان مدير المتحف، وتجول مدبولي فى أنحاء المتحف، وكتب كلمة تذكارية فى المتحف قال فيها: " شرفت بزيارة المتحف الإسلامي بالقاهرة، وانبهرت بالمحتوى الرائع للمتحف، والإدارة الجيدة، والعرض المتميز للقطع الأثرية، وستشهد الفترة القادمة وضع المتحف على خريطة السياحة العالمية، لكى يتعرف السائحون على عظمة الحضارة الإسلامية".
وأضاف: "بدأت فكرة إنشاء متحف للفنون والآثار الإسلامية في عصر الخديو إسماعيل عام 1869، وتم تنفيذ الفكرة في عصر الخديو توفيق عام 1880، عندما جمع فرانتز باشا التحف الأثرية التي ترجع إلى العصر الإسلامي في الإيوان الشرقي لجامع الحاكم بأمر الله الفاطمي بشارع المعز".وذكر: "في عام 1882 كان عدد القطع الأثرية
وأضاف: "بدأت فكرة إنشاء متحف للفنون والآثار الإسلامية في عصر الخديو إسماعيل عام 1869، وتم تنفيذ الفكرة في عصر الخديو توفيق عام 1880، عندما جمع فرانتز باشا التحف الأثرية التي ترجع إلى العصر الإسلامي في الإيوان الشرقي لجامع الحاكم بأمر الله الفاطمي بشارع المعز".
وذكر: "في عام 1882 كان عدد القطع الأثرية التي تم جمعها 111 قطعة، وتم بعد ذلك بناء مبنى صغير في صحن جامع الحاكم أطلق عليه اسم المتحف العربي، تحت إدارة فرانتز باشا الذي ترك الخدمة سنة 1892، وتم افتتاح مبنى المتحف الحالي في منطقة باب الخلق في عهد الخديو عباس حلمي الثاني في 28 ديسمبر 1903، ثم تغير اسم المتحف من دار الآثار العربية إلى متحف الفن الإسلامي عام سنة 1951".
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