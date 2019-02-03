انت الان تتابع مدبولي يتفقد متحف الفن الإسلامي: انبهرت بالمحتوى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

متحف الفن الإسلامي

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الأحد، متحف الفن الإسلامي، برفقة الدكتور خالد العناني وزير الآثار، الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الدكتور ممدوح عثمان مدير المتحف، وتجول مدبولي فى أنحاء المتحف، وكتب كلمة تذكارية فى المتحف قال فيها: " شرفت بزيارة المتحف الإسلامي بالقاهرة، وانبهرت بالمحتوى الرائع للمتحف، والإدارة الجيدة، والعرض المتميز للقطع الأثرية، وستشهد الفترة القادمة وضع المتحف على خريطة السياحة العالمية، لكى يتعرف السائحون على عظمة الحضارة الإسلامية".

وأضاف: "بدأت فكرة إنشاء متحف للفنون والآثار الإسلامية في عصر الخديو إسماعيل عام 1869، وتم تنفيذ الفكرة في عصر الخديو توفيق عام 1880، عندما جمع فرانتز باشا التحف الأثرية التي ترجع إلى العصر الإسلامي في الإيوان الشرقي لجامع الحاكم بأمر الله الفاطمي بشارع المعز".وذكر: "في عام 1882 كان عدد القطع الأثرية