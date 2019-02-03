وزير إماراتي: الأزهر والفاتيكان يجسدان قيم المحبة

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شيخ الأزهر أحمد الطيب والبابا فرنسيس بابا الفاتيكان

قال الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح الإماراتي، إن المؤتمر العالمي للأخوة الإنسانية، الذي ينظمه مجلس حكماء المسلمين، تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، يهدف لترسيخ مفهوم الأخوة الإنسانية والقواسم المشتركة التي من الممكن أن تواجه العديد من التحديات الدولية كالإرهاب والتطرف وظواهر الفقر والجهل، مضيفا أن الملتقى يعد فرصة نادرة للعالم أجمع، يجب الاستفادة منها، وذلك من خلال بناء شراكات دولية بين الأديان، خاصة في ظل وجود الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر، والبابا فرانسيس بابا الفاتيكان.

وأضاف مبارك، في كلمته بافتتاح أعمال المؤتمر، اليوم الأحد، أن المؤتمر يعد تعبيرا قويا عن رؤية شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان، لدور الإمارات العربية المتحدة في نشر السلام والمحبة والتركيز على مفهوم الأخوة الإنسانية، وأن المؤتمر يمثل حدثا تاريخيا عظيما لدولة الإمارات، باعتباره يجمع بين اثنين من رموز السلام