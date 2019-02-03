انت الان تتابع أسوان تفوز بجائزة اليونسكو التعليمية 2019 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أسوان

أعلن اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، فوز مدينة أسوان بجائزة مدينة اليونسكو التعليمية لعام 2019 والتي تقدم لها مدن من 159 دولة حول العالم، إذ أخطر معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة (UIL) المحافظة بهذا الإنجاز والحدث العلمى والثقافى الدولى لتأتي المدينة ضمن 10 مدن فازت بهذه الجائزة، وسيتم تسليم الجوائز خلال احتفالية في مؤتمر 2019 الدولي للمدن التعليمية في ميدلين بدولة كولومبيا. وأوضحت ميرفت السمان المسئولة عن ملف المشاركة في مسابقة المدن التعليمية لليونسكو، بأن مدينة أسوان جاءت ضمن 10 مدن فازت بالجائزة.

والمدن الفائزة هي: تشنجدو بالصين، هيراكليون باليونان، إيبادان بنيجيريا، ميدلين بكولومبيا، ميليتوبول بأوكرانيا، بيتالينغ جايا بماليزيا، سانتياجو بالمكسيك، سيودايمون- غو بجمهورية كوريا، وسوندربورج بالدانمارك، وذلك وفقا لهيئة تحكيم جائزة المدينة التعليمية إذ أظهرت هذه المدن تقدما مثاليا والتزاما لتعزيز