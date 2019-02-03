أسوان تفوز بجائزة اليونسكو التعليمية 2019

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أسوان
أعلن اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، فوز مدينة أسوان بجائزة مدينة اليونسكو التعليمية لعام 2019 والتي تقدم لها مدن من 159 دولة حول العالم، إذ أخطر معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة (UIL) المحافظة بهذا الإنجاز والحدث العلمى والثقافى الدولى لتأتي المدينة ضمن 10 مدن فازت بهذه الجائزة، وسيتم تسليم الجوائز خلال احتفالية في مؤتمر 2019 الدولي للمدن التعليمية في ميدلين بدولة كولومبيا. وأوضحت ميرفت السمان المسئولة عن ملف المشاركة في مسابقة المدن التعليمية لليونسكو، بأن مدينة أسوان جاءت ضمن 10 مدن فازت بالجائزة.
والمدن الفائزة هي: تشنجدو بالصين، هيراكليون باليونان، إيبادان بنيجيريا، ميدلين بكولومبيا، ميليتوبول بأوكرانيا، بيتالينغ جايا بماليزيا، سانتياجو بالمكسيك، سيودايمون- غو بجمهورية كوريا، وسوندربورج بالدانمارك، وذلك وفقا لهيئة تحكيم جائزة المدينة التعليمية إذ أظهرت هذه المدن تقدما مثاليا والتزاما لتعزيز
والمدن الفائزة هي: تشنجدو بالصين، هيراكليون باليونان، إيبادان بنيجيريا، ميدلين بكولومبيا، ميليتوبول بأوكرانيا، بيتالينغ جايا بماليزيا، سانتياجو بالمكسيك، سيودايمون- غو بجمهورية كوريا، وسوندربورج بالدانمارك، وذلك وفقا لهيئة تحكيم جائزة المدينة التعليمية إذ أظهرت هذه المدن تقدما مثاليا والتزاما لتعزيز التعليم والتعلم من خلال سياسات وبرامج مبتكرة وذات أهداف محددة، توفر فرصا مثمرة لمجتمعاتهم للاستفادة من التعلم مدى الحياة.
وأكدت السمان على أنه من أهم عوامل فوز مدينة أسوان تطوير استراتيجية الجمع والتنوع بين المشاريع، بما في ذلك برامج صيانة الحدائق والمحافظة على المياه في المدارس، بجانب توفير فرص تدريبية متنوعة للمشاريع لجميع فئات المجتمع.
يذكر أن جائزة اليونسكو التعليمية أنشئت كجزء من الشبكة العالمية لمدن التعلم التابعة لليونسكو في عام 2015.
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