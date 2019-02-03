الأزهر:علاقة أخوية تجمع الإمام الأكبر والبابا فرنسيس

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أكد الأزهر الرشيف، أن شيخ الأزهر رئيس مجلس حكماء المسلمين الإمام الأكبر أحمد الطيب وبابا الكنيسة الكاثوليكية البابا فرنسيس نجحا في نسج علاقة أخوية عميقة بينهما قائمة على التلاقي الفكري والإيمان العميق بالقيم الإنسانية المستمدة من تعاليم الأديان والسعي بدأب، من أجل تشييد جسور الحوار والتعايش بين البشر على اختلاف أديانهم وثقافاتهم، إضافة لتمتع كلاهما بمسحة شخصية تميل للزهد والبساطة والتعاطف مع الفقراء. جاء ذلك في بيان للأزهر الشريف بمناسبة لقاء القمة التاريخي بين الإمام الأكبر أحمد الطيب والبابا فرنسيس في أبوظبي.
وقال البيان: إن "العلاقة بين الأزهر والفاتيكان شهدت في السنوات الأخيرة نقلة غير مسبوقة بدأها الإمام الأكبر في مارس 2013 عندما بادر بتهنئة البابا فرنسيس بتقلد رئاسة الكنيسة الكاثوليكية"، مؤكدا أن عودة العلاقات بين الأزهر والفاتيكان مرهون بما تقدمه مؤسسة الفاتيكان من خطوات إيجابية جادة تظهر بجلاء احترام
وجاءت تلك المبادرة تجاوبا مع تأكيد البابا فرنسيس خلال لقاء جمعه مع سفراء 180 دولة عقب تنصيبه على أهمية الحوار مع الإسلام.
ونجحت تلك المبادرات المتبادلة في الإعلان رسميا في 24 نوفمبر 2014 عن استئناف الحوار بين الجانبين، لتعزيز التعايش المشترك والاندماج الإيجابي للشعوب وتوحيد الجهود لمواجهة الأفكار المتطرفة ونشر المحبة والتسامح.
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