انت الان تتابع الأزهر:علاقة أخوية تجمع الإمام الأكبر والبابا فرنسيس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أكد الأزهر الرشيف، أن شيخ الأزهر رئيس مجلس حكماء المسلمين الإمام الأكبر أحمد الطيب وبابا الكنيسة الكاثوليكية البابا فرنسيس نجحا في نسج علاقة أخوية عميقة بينهما قائمة على التلاقي الفكري والإيمان العميق بالقيم الإنسانية المستمدة من تعاليم الأديان والسعي بدأب، من أجل تشييد جسور الحوار والتعايش بين البشر على اختلاف أديانهم وثقافاتهم، إضافة لتمتع كلاهما بمسحة شخصية تميل للزهد والبساطة والتعاطف مع الفقراء. جاء ذلك في بيان للأزهر الشريف بمناسبة لقاء القمة التاريخي بين الإمام الأكبر أحمد الطيب والبابا فرنسيس في أبوظبي.

وقال البيان: إن "العلاقة بين الأزهر والفاتيكان شهدت في السنوات الأخيرة نقلة غير مسبوقة بدأها الإمام الأكبر في مارس 2013 عندما بادر بتهنئة البابا فرنسيس بتقلد رئاسة الكنيسة الكاثوليكية"، مؤكدا أن عودة العلاقات بين الأزهر والفاتيكان مرهون بما تقدمه مؤسسة الفاتيكان من خطوات إيجابية جادة تظهر بجلاء احترام