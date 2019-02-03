شكرا لقرائتكم خبر عن «الوزراء»: المنطقة الصناعية «المصرية- الروسية» توفر 35 ألف فرصة عمل (انفوجراف) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنفوجراف عن مشروع إنشاء المنطقة الصناعية «المصرية- الروسية» في مصر، والتي تم الاتفاق على إنشائها بموجب اتفاقية تم توقيعها رسميًا في مايو 2018.

وأوضح المركز الإعلامي أن المشروع يهدف إلى خلق فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى تصنيع منتجات تنافسية عالية الجودة، فضلاً عن جعل مصر محور ارتكاز لانطلاق المنتجات الروسية إلى كافة الأسواق العالمية، وكذلك تطوير وتنفيذ البرامج المتخصصة لتدريب الخبراء في مختلف القطاعات الصناعية.

وتابع المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن «حجم الاستثمارات التي سيجذبها المشروع تبلغ نحو 6.9 مليار دولار»، بالإضافة لتوفيره 35 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، على أن تكون 90% من العمالة بالمشروع مصرية، مشيرًا إلى أن مساحة المشروع تبلغ 5،25 كم2، وستتم إقامته في شرق بورسعيد للصناعات اللوجستية، مستغرقًا تنفيذه 13 عامًا على 3 مراحل، وبنظام حق انتفاع لمدة 50 عامًا، يجدد تلقائيًا كل خمس سنوات.

وأضاف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن «تمويل المشروع سيتم عن طريق الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، وكذا عدد من البنوك المصرية، موضحًا أن أهم القطاعات التصنيعية بالمنطقة هي صناعة السيارات والأدوية والبترول والغاز والصناعات التعدينية ‏والطاقة النووية».‏

وسوف يواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إلقاء الضوء على كافة الأنشطة والإنجازات التي تجري على أرض مصر، والتي من شأنها أن تسهم في تيسير حياة المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.