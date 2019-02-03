شكرا لقرائتكم خبر عن نائب يوزع سجائر «كليوباترا مقلدة» على النواب بـ4 جنيهات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها، مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد فؤاد بشأن إهدار المال العام في الشركة الشرقية للدخان، بسبب التراخي في اتخاذ الإجراءات القانونية، لمواجهة تهريب وصناعة السجائر المقلدة في بلدان أخرى، وحماية العلامة التجارية لها وتحديدا منتج كليوباترا.

وقام النائب محمد فؤاد بتوزيع علب سجائر كليوباترا مقلدة على الأعضاء، يتم تصنيعها في ألبانيا والجبل الأسود، مؤكدا أن العلبة تدخل مصر بسعر 4 جنيه فقط، ويتم ترويجها وبيعها للمواطنين.

وكشف النائب أن نسبة السجائر المضروبة تمثل أكثر من 30% من السوق المحلية، في الوقت الذي تورد فيه الشركة الشرقية للدخان نحو 56 مليار جنيه للخزانة العامة، أي أكثر من 5% من دخل مصر.

واتهم الدكتور محمد فؤاد، مسؤولي «الشرقية للدخان» بالتراخي في انتهاك العلامة التجارية للشركة.

من جانبه، قال عماد الدين مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إن الشركة الشرقية للدخان لديها 537 علامة تجارية مسجلة في عدة دول، تستخدم منها 48 علامة فقط للسجائر أو السيجار أو المعسل.

وأضاف مصطفى أن تسجيل العلامات التجارية تحكمه قواعد، أولاها الاستخدام الفعلي للعلامة، وتابع: «عدم استخدامها يجعل من حق أي شخص طلب شطب العلامة».