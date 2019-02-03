شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يصطحب وزير القوى العاملة في زيارة لمصنع ملابس يصدر بـ20 مليون دولار سنويا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اصطحب المستشار هاني عبدالجابر، محافظ بني سويف، وزير القوى العاملة، الدكتور محمد سعفان، في زيارة لمصنع الشركة السويسرية للملابس القطنية بمنطقة بياض العرب الصناعية شرق النيل، والتي تعد واحدة من كبرى الشركات المصدرة للخارج في هذا المجال، حيث يحمل المنتج المصدر شعار «صنع في مصر»، وذلك في إطار الدفع بقطاع الاستثمار والوقوف ميدانيًا على متطلبات ضخ مزيد من الاستثمار وتوفير مزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة.

وبحسب بيان، استهل المحافظ والوزير الزيارة بعقد اجتماع مع مسؤولي المصنع، تم خلاله عرض موجز عن سير العمل بمصنع الشركة، والذي يتم تصدير منتجاته من الـ«بنطلون» للخارج بنسبة 100% بقيمة تصل إلى 20 مليون دولار سنويًا، وينتج 7 آلاف قطعة يوميًا بأيادي عمالة مصرية تصل إلى 1800 عامل وعاملة معظمهم من أبناء بني سويف.

وتجول المحافظ بصحبة الوزير داخل عنابر وأقسام المصنع، متفقدا خطوط الإنتاج والمراحل التي يمر بها المنتج انتهاءا إلى التعبئة لتصديره، حيث ناقش المحافظ مع مسؤولي المصنع الخطة المستقبلية في الإنتاج ومتطلبات الدفع بذلك، مؤكدا تقديم كل الدعم لتشجيع الشركات الناجحة التي تصدر للخارج وتوفر فرص عمل وتدعم قطاع الصناعة المصرية، مشيرًا إلى أهمية زيادة نسبة المكون المحلي في المنتج، وهو ما يمنح مزيدًا من القيمة المضافة، ويعزز من دور ومكانة الصناعة الوطنية.

كما حرص المحافظ والوزير على الحديث مع العاملين بالشركة من مهندسين وفنيين وعمال، واستفسرا عن ظروف وبيئة العمل والمشاكل التي قد تواجههم، وحقوقهم والتزاماتهم التي كفلها لهم قانون العمل، حيث أكد وزير القوى العاملة على أهمية دعم الاستثمار والمستثمرين للنهوض بالوطن، مشيرًا إلى أهمية ودور العامل المصري، الذي إذا ما توفر له مناخ وبيئة إنتاجية جيدة، فإنه يؤدي عمله بتفان وإخلاص كدليل على عطاءه المتواصل لوطنه، كعملية تكاملية بين العمال والمستثمرين للعمل على نهوض الاقتصاد المصري وتحقيق مناخ إنتاجي مستقر ومتميز.

وزير القوى العاملة، يتفقد مصنع الشركة السويسرية للملابس الجاهزة بالمنطقة الصناعية ببياض ببني سويف

وزير القوى العاملة، يتفقد مصنع الشركة السويسرية للملابس الجاهزة بالمنطقة الصناعية ببياض ببني سويف

وزير القوى العاملة، يتفقد مصنع الشركة السويسرية للملابس الجاهزة بالمنطقة الصناعية ببياض ببني سويف

وزير القوى العاملة، يتفقد مصنع الشركة السويسرية للملابس الجاهزة بالمنطقة الصناعية ببياض ببني سويف

وزير القوى العاملة، يتفقد مصنع الشركة السويسرية للملابس الجاهزة بالمنطقة الصناعية ببياض ببني سويف