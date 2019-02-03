شكرا لقرائتكم خبر عن الأثريون يحتفلون بمرور مائة عام على اكتشاف مقبرة بيتوزيرس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعد ساعات من إعلان بعثة الحفائر المشتركة لجامعة المنيا ووزارة الآثار عن كشف اثري جديد بالمنطقة- يحتفل الأثريون والباحثون، والمهتمون بالسياحة، بمرور مائة عام على اكتشاف مقبرة بيتوزيرس بمنطقة تونا الجبل غرب مدينة ملوي، جنوب المنيا.

وبحسب بيان، الأحد، تعد مقبرة بيتوزيرس من أهم المقابر المصرية القديمة لكونها لأحد رجال الدين «كاهن» وليست لملك أو حاكم إقليم، فهي مقبرة دفن فيها 8 من الكهنة وعثر بداخلها على تابوت بيتوزيرس والذي يعتبر من أجمل التوابيت من ناحية التصميم والنقوش والرسومات فهو رائع الجمال وموجود حاليا في المتحف المصري حيث اكتشفها عالم الآثار الفرنسي جوستاف ليففر في فبراير 1919.

وقال فرج عبدالعزيز، مدير مكتب تنشيط السياحة بمركز ملوي، إن فبراير 2019 هو العام المائة على اكتشاف مقبرة بيتوزيرس بمنطقة تونا الجبل، حيث تم اكتشاف المنطقة في فبراير 1919، وهي عبارة عن مقبرة لأسره كاهنتيه كانت تقوم بأعمال الكهنوت بمعبدجحوتى بالإقليم ال15 من أقاليم مصر العليا، حيث تقع غرب مدينة ملوي ب 18 كم في الجبل الغربي جبانة مدينة خيمنو «مدينة الثمانية- الأشمونين حاليا» وكانت تونا الجبل هي الجبانة المتأخرة الأشمونين وتوجد بها مقبرة كبير كهنة الإله جحوتي وأسرته «بيتوزيرس».

وأضاف «فرج» أن هذه المقبرة فريدة من نوعها حيث بنيت على شكل دور العبادة المصرية القديمة وهي خليط أو مكس من الفن اليوناني الروماني المصري القديم وبها نرى الرسومات التي تتحدث عن الحرف اليدوية والحياة اليومية للمصري القديم وبعض الصناعات والزراعة وتربية الحيوانات والسيرة الذاتية لصاحب المقبرة والجزء الثاني من المقبرة يتحدث عن الحياة الأخيرة مثل طقوس فتح الفم وتشييع الجنتزات وتقديم القرابين وجزء من كتاب الموتى وكتاب البوابات وبعض الطقوس المصرية القديمة وتتميز هذه المقبرة بتداخل الفن الهليني مع الفن المصري والألوان فهي مقبرة تحفه رائعة تتحدث عن أهم الفترات في تاريخ مصر القديم وفترات الفرس ثم البطالمة واليونان والرومان.

واكتشف هذه المقبرة عالم الآثار الفرنسي جوستاف ليففر في فبراير 1919، وتحتفل وزارة الآثار بمرور 100 عام على اكتشاف مقبرة من أهم المقابر المصرية القديمة وخاصة أنها لأحد رجال الدين «كاهن» وليست لملك أو حاكم إقليم هي مقبرة دفن فيها 8 من الكهنة وعثر بداخلها على تابوت بيتوزيرس والذي يعتبر من أجمل التوابيت من ناحية التصميم والنقوش والرسومات فهو رائع الجمال وموجود حاليا في المتحف المصري.