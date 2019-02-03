شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا التعليم والتضامن يفتتحان مدرسة العروبة الابتدائية بإمبابة بعد تطويرها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح وزيرا التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم أعمال التطويرات الخاصة بمدرسة العروبة الابتدائية بإمبابة بالجيزة، والتى قامت بها جمعية تكاتف للتنمية، بالتعاون مع برنامج المنح اليابانية، وذلك بتكلفة إجمالية قدرت بـ6 ملايين جنيه، منها 4 ملايين جنيه و800 ألف، مقدمة من الجانب الياباني و20% من إجمالي التكلفة مقدمة من جمعية تكاتف.

ورافق الوزيرين، خلال الافتتاح، اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، والدكتور حسام بدراوي، رئيس مجلس إدارة جمعية تكاتف، والسفير الياباني بمصر.

وخلال تفقدها لأعمال التطوير بالمدرسة أشادت والي بحجم ما تم إنجازه من أعمال، حيث تفقدت والي القسم الخاص برياض الأطفال والمعمل المجهز وأثنت على اعتماد كود الإعاقة داخل المدرسة وتخصيص أماكن وخدمات لتسهيل حركتهم.

وقالت والي، في كلمتها، إن "مدرسة العروبة بإمبابة هي المدرسة رقم ٢٥ التي قامت الجمعية بتطويرها على مستوى محافظات الجمهورية، وهذا التطوير هو نتاج عمل لمؤسسة مجتمع مدني تقوم بدور ريادي لا غنى عنه"، مشيرة إلى أن حيوية المجتمع المدني تجعلنا نحقق أحلامنا وطموحاتنا.

وأضافت أن "سفارة اليابان قدمت دعما يقدر بـ٤ ملايين جنيه و٨٠٠ ألف من إجمالي الـ٦ ملايين جنيه، تم إنفاقها على عملية التطوير.

وأعربت الوزيرة عن سعادتها بإضافة أماكن تسع لـ٧٢ طفلا من رياض الأطفال و٤٨ طفلا في مدارس المجتمع، وهي فرصة للأولاد الذين لم يلتحقوا بالتعليم العام.

ولفتت والي إلى أن هذه المدرسة هي الخامسة التي تفتتحها من تطوير لتكاتف وقالت: "في كل المدارس السابقة نفس الشغل بنفس الكفاءة في كل المحافظات".

كما أبدت والي سعادة كبيرة بدمج ذوي الإعاقة في المدرسة، في إطار عام الإعاقة وإصدار اللائحة التنفيذية لذوي الإعاقة، مشددة على أهمية وجود مدرسة مجهزة لذوي الإعاقة وما بها من تجهيزات في الحمامات والفصول.

وقالت والي إن المدرسة التي تقدم فنا ورسما وأنشطة، وبها أماكن للألعاب، سيخرج منها أبناء أسوياء، مقدمة الشكر لكل من ساهم في "هذا العمل الجميل" والقطاع الخاص الداعم لهذه الجمعية، والمجتمع المدني، معربة عن فخرها بالعمل معه.

وشاهدت والى عرضا عن الإنجازات التي تمت بالمدرسة، كما شهدت عرضا لكورال أطفال المدرسة.

هذا وقد شملت أعمال التطوير- التي تمت تحت إشراف جمعية تكاتف للتنمية- الأثاثات والتجهيزات والتطوير الإنشائي وبرامج بناء القدرات المدرسين والبرامج التنموية والترفهية للطلبة وأولياء الأمور، كما شملت الأعمال التنموية المستمرة لرفع كفاءة المدرسين والطلبة لتصل سعة المدرسة إلى 624 طالباً وطالبة، مقابل 451 طالبا وطالبة و72 طالباً وطالبة بمرحلة رياض الأطفال و504 طلاب وطالبات بالمرحلة الابتدائية و48 طالبا وطالبة بفصل التعليم المجتمعي مع الالتزام بكود المعاقين وتجهيز معمل للعلوم، إضافة إلى إنشاء قسم لرياض الأطفال منفصل عن المرحلة الابتدائية يحتوي على 2 قاعة رياض أطفال وفناء مجهز خاص بهم كذلك تم توفير غرف للأنشطة بإعادة استغلال المساحات والفراغات بالمدرسة، كما تم تنفيذ برامج تدريبية لرفع قدرات المدرسين تضمنت تحليل محتوى المناهج وصعوبات التعلم ومبادئ التنمية الشاملة وكيفية التعامل مع مشكلات الطفل.

وتعد مدرسة العروبة الابتدائية بإمبابة- جيزة- هي المدرسة الثانية والتي قامت جمعية تكاتف للتنمية بتطويرها من خلال التعاون مع البرنامج اليابانى والمدرسة رقم 25 التي قامت الجمعية بتطويرها على مستوى محافظات القاهرة- الجيزة- القليوبية- بني سويف- السويس.