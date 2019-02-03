شكرا لقرائتكم خبر عن محاكمة عاجلة لطبيب طوارئ في المنيا.. ترك عمله وتسبب في وفاة مريض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمرت النيابة الإدارية بإحالة أخصائي جراحة بطوارئ مستشفى الشيخ فضل بمحافظة المنيا للمحاكمة العاجلة، وذلك لمغادرته المناوبة المكلف بها بالمستشفى مما تعذر معه قيامه بمناظرة حالة حرجه لمصاب في حادث تصادم ومن ثم عدم اتخاذ الإجراء الطبي العاجل في حينه أو الموافقة على سرعة نقله لمستشفى المنيا الجامعي وذلك رغم استدعاءه تليفونيًا عقب اكتشاف مغادرته لمقر المستشفى ورفضه العودة للمناوبة المكلف بها ما ترتب عليه تدهور حالة المصاب ووفاته.

وباشرت نيابة بني مزار الإدارية تحقيقاتها في القضية رقم ٤٠٨ لسنة ٢٠١٨ بمعرفة لمياء فايز، رئيس النيابة، تحت إشراف المستشار كمال عبدالحكيم دراز، مدير النيابة بناءً على بلاغ مديرية الشؤون الصحية بالمنيا بشأن مذكرة مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بمديرية الصحة بالمنيا والمتضمنة إهمال وتقاعس أحد الأطباء عن العمل المكلف به بطوارئ مستشفى الشيخ فضل ما ترتب عليه وفاة مصاب بحادث على طريق الجيش بعد وصولة المستشفى بأربعة ساعات.

وكشفت التحقيقات عن دخول مواطن مصاب في حادث على طريق الجيش الصحراوي لمستشفى الشيخ فضل، وبه إصابات شديدة عبارة عن كسر في الضلوع والجمجمة والوجه وقيام الطبيب المقيم بمناظرة الحالة وعمل الإجراءات الطبية الأزمة، إلا إنه باستدعاء الطبيب -المتهم- فور دخول الحالة بصفته أخصائي الجراحة المناوب بالمستشفى تبين مغادرته للمستشفى، وعند الاتصال لإبلاغه بضرورة الحضور لخطورة الحالة، امتنع عن العودة للمناوبة المكلف بها مكتفيًا بإصدار توجيهات عبر الهاتف بحجة أن الحالة مستقرة.

واستمعت النيابة لشهادة مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بمديرية الصحة بالمنيا والتي قررت أنه تبين عدم وجود أي توقيع للمتهم المذكور إلا على تقرير الوفاة مما يؤكد عدم حضوره للمستشفى إلا بعد الوفاة، وأسفرت التحقيقات عن قيام المتهم المذكور بمغادرة المستشفى قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية ما ترتب عليه عدم مناظرة حالة المصاب آنف الذكر والتي كانت حالته تستدعي توقيع المتهم المذكور لتحويله لمستشفى المنيا الجامعي مكتفيا ً بمتابعة الحالة مع الطبيب المقيم تليفونيا ً ما ترتب عليه وفاة المواطن المصاب بعد دخوله المستشفى بأربع ساعات، وبناءً عليه قامت النيابة بمواجهة المتهم بالاتهامات الثابتة قبله وانتهت النيابة إلى قرارها المتقدم بإحالته للمحاكمة العاجلة.