شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يحيل طلب تعديل عدد من مواد الدستور للجنة العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحال مجلس النواب، الأحد، طلبًا مقدمًا من الدكتور عبدالهادي القصبي، زعيم الأغلبية، ورئيس ائتلاف «دعم مصر»، بتعديل عدد من مواد الدستور إلى اللجنة العامة.

وقال على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن اللجنة ستنعقد اليوم عقب الجلسة لنظر الطلب دون حضور الحكومة.