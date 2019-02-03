شكرا لقرائتكم خبر عن خلافات الميراث تدفع شابًا لطعن شقيقه بمطواة في شبرا الخيمة (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شرع عامل في قتل شقيقه في شبرا الخيمة، حيث قام بطعنه بالمطواة في رقبته، فأصيب بجرح نافذ، وتم نقله إلى مستشفى ناصر العام، وألقي القبض على المتهم بسبب الخلاف على الميراث فيما بينهما، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقي العميد صمويل عطا الله مأمور قسم أول شبرا الخيمة إشارة من المستشفى بوصول «مصطفى س» 18 سنه عامل مصابا بجرح نافذ في الرقبه وفي حالة سيئة.

وأخطر اللواء رضا طبلية، مدير الأمن، فانتقل العميد يحيى راضي، رئيس مباحث المديرية والعقيد محمد عبدالهادي رئيس فرع البحث الجنائي وبسؤال المجني عليه قرر بقيام شقيقه بطعنه بالمطواة للخلاف بينهما على الميراث، وفي أحد الأكمنة تمكن المقدم أحمد عصر ريس مباحث القسم من القبض على المتهم ويدعى «محمود» 24 سنه عامل واعترف بارتكابه الواقعة، وأرشد عن السلاح المستخدم في الواقعة، وتولت النيابة التحقيق.