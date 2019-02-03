شكرا لقرائتكم خبر عن «القضاء الإداري» توقف قرار «الأعلى للإعلام» بمنع ظهور رئيس الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أوقفت محكمة القضاء الإداري قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمنع رئيس نادي الزمالك من الظهور الاعلامي، وقضت المحكمة بقبول طعن رئيس النادي على هذا القرار.
جاء في الطعن أن رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أصدر قرارًا بإيقاف رئيس نادي الزمالك لمدة 3 أشهر من الظهور الإعلامي، وعقب انتهاء المدة بـ3 أيام أصدر المجلس قراراً بتاريخ 15 يناير الماضي، بإيقافه لمدة شهرين آخرين.
وأضاف الطعن أن قرار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ليس له سند من القانون، ضاربا بالمادة 360 من القانون رقم (1) لسنة 2016، الصادر من اللائحة الداخلية لمجلس النواب عرض الحائط، والتي تؤكد الحصانة الإجرائية لعضو مجلس النواب، أنه لا يجوز التحقيق معه أو توقيع أي عقوبة أياً كانت عليه دون استئذان المجلس.
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