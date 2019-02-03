شكرا لقرائتكم خبر عن سيدة بلغارية تشهر إسلامها بمنطقة الوعظ بالغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت منطقة الوعظ بالغردقة قيام سيدة بلغارية الجنسية، تدعى «إيرين أنا كاراس»، والتي تبلغ من العمر ٧٥ عامًا، بإشهار إسلامها، وذلك بحضور الشيخ أحمد زرد، مدير عام الوعظ بمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، والشيخ محمد عبدالرحيم، مدير الدعوة.

وأوضح مدير عام الوعظ أن سبب اعتناق السيدة إيرين الإسلام، يرجع إلى اقتناعها التام بأن الدين الإسلامي هو دين الحق والأخلاق السمحة والمعاملة الطيبة.

وأكد مدير الدعوة أن منطقة البحر الأحمر الأزهرية والأزهر بوجه عام يرتكز على نشر الوعي الديني والفهم الصحيح للنصوص الشرعية، مع التركيز على النصوص التي تمس المشتركات الإنسانية، لدعم اللُّحمة الوطنية والسلام الداخلي بين أفراد المجتمع الواحد، مع بيان أثر تلك المشتركات الإنسانية في التعايش السلمي بين الناس، حتى يعيش الجميع في أمن وسلام من خلال الوعي بالتحديات الراهنة.