شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان تفوز ضمن 10 مدن عالمية بجائزة مدينة اليونسكو التعليمية لعام 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محافظ أسوان اللواء أحمد إبراهيم إن مدينة أسوان فازت بجائزة مدينة اليونسكو التعليمية لعام 2019، والتي تقدمت لها مدن من 159 دولة حول العالم.

وأوضح المحافظ أن معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة (UIL) أخطر المحافظة بهذا الإنجاز والحدث العلمي والثقافي الدولي لتأتي المدينة ضمن 10 مدن فازت بهذه الجائزة.. وسيتم تسليم الجوائز خلال احتفالية في مؤتمر 2019 الدولي للمدن التعليمية في ميديلين بدولة كولومبيا.

ووجه اللواء إبراهيم تهنئته لأبناء المحافظة والقائمين على تنظيم ملف المشاركة والذي يعكس المكانة الدولية لمدينة أسوان عاصمة الشباب الأفريقي سياحياً واقتصادياً وعلمياً وثقافياً وتراثياً باعتبارها مركزاً لتلاقي الثقافات والفنون.

من جانبها، أوضحت ميرفت السمان، المسؤولة عن ملف المشاركة في مسابقة المدن التعليمية لليونسكو بأن مدينة أسوان جاءت ضمن 10 مدن فازت بالجائزة، وهي (تشنغدو بالصين وهيراكليون باليونان وإيبادان بنيجيريا وميدلين بكولومبيا وميليتوبول بأوكرانيا، وبيتالينغ جايا بماليزيا وسانتياغو بالمكسيك وسيودايمون- غو بجمهورية كوريا وسوندربورغ بالدنمارك) وذلك وفقًا لهيئة تحكيم جائزة المدينة التعليمية، حيث أظهرت هذه المدن تقدمًا مثاليًا والتزاماً لتعزيز التعليم والتعلم من خلال سياسات وبرامج مبتكرة وذات أهداف محددة توفر فرصًا مثمرة لمجتمعاتهم للاستفادة من التعلم مدى الحياة.

وأوضحت «السمان» أنه من أهم عوامل فوز مدينة أسوان المصرية هو تطوير استراتيجية الجمع والتنوع بين المشاريع بما في ذلك برامج صيانة الحدائق والمحافظة على المياه في المدارس، بجانب توفير فرص تدريبية متنوعة للمشاريع لجميع فئات المجتمع.

وأشارت إلى أن جائزة اليونسكو التعليمية للمدينة أنشئت كجزء من الشبكة العالمية لمدن التعلم التابعة لليونسكو في عام 2015 وهي جائزة دولية تمثل اعترافا بالتقدم النموذجي الذي أحرزته المدن في تعزيز التعليم الجامع والتعلم مدى الحياة في المجتمعات المحلية.

وأضافت أن شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم GNLC التابعة لليونسكو هي شبكة دولية موجهة نحو سياسة توفر الإلهام والمعرفة وأفضل الممارسات وتدعم الشبكة تحقيق 4 أهداف للتنمية المستدامة هي ضمان التعليم الجيد الشامل والمنصف وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع.