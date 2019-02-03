محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 82.11% (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد اللواء سعيد عباس، محافظ المنوفية، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية، دور نصف العام يناير 2019، بنسبة نجاح 82.11% بالمدارس الرسمية والرياضية والخاصة وطلاب المنازل.

وصرح الدكتور عبدالله عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، بأنه بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان 65 ألف طالب، وبلغ عدد الحاضرين منهم 64 ألفا و893 طالبا، وبلغ عدد الناجحين 53 ألفا و286 طالبا.

كما اعتمد محافظ المنوفية نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للصم دور يناير 2019 بنسبة نجاح 69%، وبلغ عدد الطلاب المتقدمين والحاضرين للامتحانات 42 طالبا، بلغ عدد الناجحين 29 طالبا، كما اعتمد المحافظ نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للمكفوفين دور يناير 2019 بنسبة نجاح 25% وبلغ عدد الطلاب المتقدمين والحاضرين للامتحانات 12 طالبا.

وفي السياق ذاته، اعتمد المحافظ نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية المهنية دور يناير 2019.

من جانبه، أعرب محافظ المنوفية عن بالغ تهانيه للطلاب الناجحين ولأسرهم، مقدماً الشكر للقائمين على العملية التعليمية بالمحافظة، كما حث المحافظ الطلاب على التفوق، مؤكدًا أن التعليم هو اللبنة الأولى في نهضة الشعوب وتقدمها ووضعها في مصاف الدول المتقدمة.

وفي سياق متصل، قدم محافظ المنوفية التهنئة لوكيل وزارة التربية والتعليم والعاملين بالمنظومة التعليمة على مستوى المحافظة بمناسبة الحصول على المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة أنشط مكتب فني لبرامج الاتحادات الطلابية لعام 2017/2018 مطالبهم بالحفاظ على هذا المستوى المتقدم من التفوق والتميز والحفاظ على مكانة المحافظة في صدارة المحافظات.

محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية