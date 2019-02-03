شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة السياحة والآثار تكتشف مقبرة أثرية بالجيزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار بوزارة الداخلية عن وجود حفائر للتنقيب عن الآثار أسفل منزل بطريقة غير مشروعة، قادت إلى الكشف عن «مقبرة أثرية» بالقرب من منطقة أهرامات الجيزة.

كانت معلومات وتحريات إدارة شرطة سياحة وآثار الجيزة قد أكدت قيام المدعو «هانى.أ.ب» (37 سنة)، مقيم بنزلة السمان بالهرم بمحافظة الجيزة، بالحفر خلسة بمسكنه الكائن بجوار سور المنطقة الأثرية بالجيزة، بقصد البحث والتنقيب عن الآثار.

وعقب تقنين الإجراءات، قامت مأمورية من ضباط الإدارة بالاشتراك مع ضباط قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة وبالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى- الأمن العام) بـ«باستهداف مسكن المأذون بتفتيشه».

وبتفتيش المسكن، تبين عدم تواجد المتحرى عنه، وتم العثور بداخل المسكن على حفرتين: الأولى بشكل مستطيل بأبعاد 1م × 1.5م وعمق 1.5م يصل لممر طوله 1.5م تقريبا يؤدى لغرفة منحوتة في الصخر بمساحة 2م × 2.5م تقريبا، لها باب وهمى أسفله بئر منحوتة في الصخر غير مكتملة.. والثانية على شكل مستطيل بأبعاد 1م × 1.5م وعمق 4 أمتار تقريبا يؤدى لممر طوله 1م يصل إلى بهو مستعرض بمساحة 5م × 2م على جدرانه 6 تماثيل جدارية منحوتة في الصخر مهشمة الرأس وبعض الأرجل، كما تبين وجود إناء فخارى بحالة سيئة مهشم الفوهة.. وتم ضبط الأدوات المستخدمة في الحفر.

واتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية، وتعيين الحراسة اللازمة على موقع الحفر، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

ويأتي ذلك في إطار خطة الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، التي تستهدف بأحد بنودها الحفاظ على ثروة البلاد وتراثها القومى والمتمثلة في تأمين المناطق الأثرية وضبط متاجرى وحائزى القطع الأثرية والقائمين بالحفر خلسة بالمخالفة لأحكام القانون.