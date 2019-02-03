شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: ارتفاع درجات الحرارة وأمطار على هذه المناطق غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعًا في درجات الحرارة، ليسود، غدا الإثنين، طقس دافئ على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلا.

وتتكون الشبورة المائية صباحًا على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على جنوب الصعيد والرياح أغلبها جنوبية شرقية معتدلة تنشط أحيانًا على أقصى الغرب تكون مثيرة للرمال والأتربة والبحر المتوسط، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية جنوبية شرقية، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية جنوبية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

القاهرة 14 27

شبين الكوم 13 26

طنطا 13 26

دمنهور 12 25

الإسكندرية 12 24

بلطيم 14 24

مطروح 11 22

السلوم 11 23

سيوة 07 26

بورسعيد 15 25

دمياط 14 24

الزقازيق 12 25

الإسماعيلية 08 27

السويس 10 27

العريش 08 26

رفح 09 25

رأس سدر 12 27

نخل 04 24

نويبع 16 25

طابا 15 24

كاترين 04 23

الطور 12 25

شرم الشيخ 18 26

الغردقة 14 25

مرسى علم 14 25

الفيوم 10 28

بنى سويف 10 28

المنيا 10 29

أسيوط 10 29

سوهاج 11 29

قنا 11 29

الأقصر 12 30

أسوان 12 30

أبوسمبل 13 29

الوادى الجديد 10 27

شلاتين 18 27

أبو رماد 19 26

رأس حدربة 20 25

حلايب 19 26