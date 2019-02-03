شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا التضامن والتعليم والسفير الياباني يفتتحون مدرسة العروبة بإمبابة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتحت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، مدرسة العروبة بإمبابة، يرافقها الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، والدكتور حسام بدراوي، رئيس مجلس إدارة جمعية تكاتف، والسفير الياباني بمصر، بعد تطويرها من قبل جمعية تكاتف بالتعاون مع برنامج المنح اليابانية.

وبلغت التكلفة الإجمالية لأعمال تطويرات المدرسة 6 ملايين جنيه، منها 4 ملايين و800 ألف مقدمة من الجانب الياباني و20% من إجمالي التكلفة مقدمة من جمعية تكاتف.

وشملت أعمال التطوير الأثاث والتجهيزات والتطوير الإنشائي وبرامج بناء قدرات المدرسين والبرامج التنموية والترفيهية للطلبة وأولياء الأمور.

كما شملت الأعمال التنموية المستمرة لرفع كفاءة المدرسين والطلبة ليصل سعة المدرسة إلى 624 طالبا وطالبة مقابل 451 طالبا وطالبة، وتم الالتزام بكود المعاقين وتجهيز معمل للعلوم ودورات مياه وإنشاء قسم لرياض الأطفال منفصل عن المرحلة الابتدائية وتوفير غرف للأنشطة بإعادة استغلال المساحات والفراغات بالمدرسة.

يذكر أن مدرسة العروبة الابتدائية بإمبابة بالجيزة هي المدرسة الثانية التي تطورها الجمعية من خلال التعاون مع البرنامج الياباني، والمدرسة رقم 25 التي طورتها الجمعية على مستوى محافظات القاهرة –الجيزة – القليوبية – بني سويف – السويس.

افتتاح مدرسة العروبة‬