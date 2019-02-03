شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: مخطط حكومي لإحياء القاهرة القديمة بالتزامن مع الانتقال للعاصمة الإدارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على هامش افتتاح دار الكتب بباب الخلق، اليوم الأحد، إنه ينقل تحية وحب الشعب المصري لسمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، حاكم الشارقة، كما ينقل تحية وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على الجهد المبذول من جانبه، وعلى أياديه البيضاء على بلده مصر، ولن أقول بلده الثاني، لأنني أدرك مكانة مصر لدى الشيخ القاسمي.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن برنامج الافتتاح لم تكن به كلمة له، ولكن الكلمات التي أدلى بها الشيخ القاسميّ والتي تُعبر عما يكنه لمصر، وما يحمله قلبه من محبة واضحة لها، استوجبت تقديم الشكر والتقدير.

وحول الفكرة التي طرحها الشيخ القاسمي بتطوير منطقة سور الأزبكية، قال الدكتور مدبولي إن هناك بالفعل خطة لتطوير القاهرة بشكل عام، ومنها تطوير منطقة سور الأزبكية، والقاهرة الخديوية، والإسلامية، ومنطقة كورنيش النيل، وكذا سور مجرى العيون؛ حتى تعود القاهرة لصورتها ورونقها القديم في أقرب وقت ممكن.

وتطرّق رئيس الوزراء إلى مشروع الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدا أن هذا الانتقال لا يعني أن العاصمة ستتحول إليها بل ستظل القاهرة هي العاصمة، ولكنه يعني نقل كل الأعمال بالجهاز الإداري للدولة، موضحاً أن عملية الانتقال للعاصمة الإدارية ستؤدي بالتأكيد إلى تخفيف العبء عن القاهرة نفسها، وتعطي فرصة كبيرة في الوقت نفسه لإظهار القاهرة بدورها الحضاريّ والتاريخيّ مرة أخرى، وهذا هو أحد أهم أهداف بناء العاصمة الإدارية.