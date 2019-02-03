شكرا لقرائتكم خبر عن تعطل حركة قطارات الصعيد بعد حريق مقدمة قطار أسوان - الإسكندرية دون إصابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شب حريق بجرار أحد قطارات السكة الحديد بمحافظة أسوان، اليوم الأحد، دون وقوع إصابات أو خسائر فى الأرواح.

تلقى مأمور شرطة السكة الحديد بأسوان، بلاغا بنشوب حريق بقطار 163، المنطلق من محطة أسوان فى طريقه إلى الإسكندرية، بمنطقة الأعقاب بحرى بمركز أسوان.

انتقلت على الفور سيارات الإطفاء لمحاولة السيطرة على الحريق، الذى تبين نشوبه بجرار القطار فقط، قبل امتدادها إلى باقى عربات القطار، بعد أن سارع ركاب القطار بالنزول منه فور مشاهدتهم الحريق.

وتقوم الأجهزة الأمنية ومسئولى السكة الحديد بسرعة رفع الجرار المحترق من السكة لإعادة تسيير الحركة فى اتجاه "النازل" والتى تعطلت بسبب الحادث.