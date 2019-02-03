شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة الإماراتية: نفخر بالأداء الإنسانى لوزيرة الهجرة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

عبرت نورة الكعبى وزيرة الثقافة الإماراتية عن تقديرها للجهود التى تبذلها وزيرة الهجرة نبيلة مكرم، وأكدت فى جلسة منطلقات الأخوة الإنسانية التى تعقد ضمن فعاليات المؤتمر العالمى للأخوة؛ أنها تفخر بالأداء الإنسانى والنهج الإنسانى الذى تتبعه الدكتورة نبيلة فى عملها موضحة أن العالم العربى أجمع يشعر بهذه الجهود.

وأوضحت أن مفهوم الأخوة يتطلب إرساء مبدأ ثقافة السلم وترسيخ مفاهيم المواطنة وإعادة بناء جسور التواصل الإنسانى والتعاون المثمر، موضحة أن الهدف من النقاش حول الأخوة الإنسانية هو إطلاق مشروع بناء الجسور للتواصل بين الشعوب.

وطرحت نورة الكعبى تساؤلا حول كيفية خلق سبل لتعزيز التواصل ونشر ثقافة قبول الآخر، ونجاح مفهوم التآخى يقاس بمدى قوة تعاون الجميع والتزامهم بواجباتهم لإنجاح هذه العلاقة من أجل مصلحة الإنسانية.