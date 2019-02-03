شكرا لقرائتكم خبر عن موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. حفائر تنقيب أسفل منزل تقود لـ"مقبرة أثرية" قرب الأهرامات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الموقع الالكترونى لليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها الكشف عن مقابر أثرية بالقرب من الأهرامات وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

صور.. نائب يوزع سجائر كليوباترا "مضروبة" على مسئولى الشرقية للدخان

وزع الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، علب سجائر كليوباترا مُقلدة "مضروبة" تم تصنيعها خارج البلاد وتدخل الأسواق ويتم ترويجها وبيعها للمواطنين، لافتا إلى أن تلك السجائر يتم تصنيعها فى ألبانيا والجبل الأسود، وأن العلبة تدخل مصر بسعر 4 جنيه فقط.

المالية: استراتيجة لخفض الدين الخارجى لـ30% من الناتج المحلى خلال 4 سنوات

أكد أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن هناك استراتيجة متكاملة، للسيطرة على الدين العام سيتم الانتهاء منها، وعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مارس المقبل.

محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الإعدادية دور نصف العام بنسبة نجاح 82.11%

اعتمد منذ قليل اللواء سعيد عباس، محافظ المنوفية، نتيجة امتحانات الشهادة الاعدادية دور نصف العام يناير 2019 بنسبة نجاح 82,11 % بالمدارس الرسمية والرياضية والخاصة وطلاب المنازل.

وزير النقل: نعمل على تنفيذ طريق "القاهرة - كيب تاون" لتنمية القارة الأفريقية

أكد وزير النقل الدكتور هشام عرفات أن مصر تنظر إلى أفريقيا من منظور مصلحة القارة الإفريقية وتنميتها، وأن مصر تسعى باستمرار إلى خدمة أشقائها فى القارة، وهذا ما سيحقق لمصر الريادة فى القارة الأفريقية.

ضبط راكب يحمل جنسية أجنبية متوجها لتركيا بحوزته 26 قطعة أثرية بمطار الغردقة

تمكنت شرطة مطار الغردقة الدولى من ضبط راكب يحمل الجنسية الأجنبية بحوزته 26 قطعة أثرية داخل أمتعته، تم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة.

طارق شوقى: سيكون لدينا 55 مدرسة يابانية بـ2019 وأمل مصر نجاح مشروع التعليم

أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، على أن هذا العام سيكون لدينا 55 مدرسة يابانى وهناك رحلة لتدريب المعلمين فى اليابان لتغيير مستوى المدارس، وهناك تدريب على المناهج الجديدة، موضحا أهمية الوعى بمشروع تطوير التعليم باعتباره هدف قومى، وأمل مصر فى نجاح هذا المشروع والبداية كانت صعبة.

وزيرة الثقافة الإماراتية: نفخر بالأداء الإنسانى لوزيرة الهجرة المصرية

عبرت نورة الكعبى وزيرة الثقافة الإماراتية عن تقديرها للجهود التى تبذلها وزيرة الهجرة نبيلة مكرم، وأكدت فى جلسة منطلقات الأخوة الإنسانية التى تعقد ضمن فعاليات المؤتمر العالمى للأخوة؛ أنها تفخر بالأداء الإنسانى والنهج الإنسانى الذى تتبعه الدكتورة نبيلة فى عملها موضحة أن العالم العربى أجمع يشعر بهذه الجهود.

صور.. تفاصيل العثور على مقبرة عقب تنقيب مواطن عن الآثار قرب الأهرامات

كشفت الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، حفائر للتنقيب عن الآثار أسفل منزل بطريقة غير مشروعة قادتها إلى الكشف عن "مقبرة أثرية" بالقرب من منطقة أهرامات الجيزة).