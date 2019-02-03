شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط راكب يحمل جنسية أجنبية متوجها لتركيا بحوزته 26 قطعة أثرية بمطار الغردقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت شرطة مطار الغردقة الدولى من ضبط راكب يحمل الجنسية الأجنبية بحوزته 26 قطعة أثرية داخل أمتعته، تم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة.

وكانت البداية أثناء إنهاء إجراءات سفر أحد الركاب على متن إحدى الرحلات المتجهة إلى دولة تركيا، اشتبه رجال الأمن والجمارك بمطار الغردقة به وأثناء تفتيشه عثر بحوزته على 26 قطعة يشتبه فى أثريتها مخفاه ضمن أمتعته عبارة عن تمثال من الاوشابتى بطول 24 سم مصنوع من الطين المحروق وملفوف بالكتان مدون عليه كتابات هيروغليفية، 3 قطع تماثيل من توابيت فرعونية مدون عليها كتابات هيروغليفية.

كما عثر على عقد من الفينس الأزرق والأخضر، 3 تمائم فرعونية صغيرة الحجم مصنوعة من الفينس، جعران صغير الحجم مصنوع من العاج، جعران متوسط الحجم عليه كتابات باللغة الهيراطيقية، 5عملات معدنية ترجع للعصر اليونانى الرومانى، مسرجة منقوش عليها وجه إله حتحور، ترجع للعصر الفرعونى، 9 قطع من الفخار الملون عليها رسومات غير واضحة المعالم، قطعه من كتان كفن إحدى المومياوات مدون عليها كتابات هيروغليفية.

وبعرضها على الوحدة الأثرية بمطار الغردقة قررت أثريتها تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة .