شكرا لقرائتكم خبر عن انفوجراف...الحكومة تسلط الضوء على مشروع إنشاء المنطقة الصناعية المصرية الروسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنفوجراف عن مشروع إنشاء المنطقة الصناعية المصرية الروسية فى مصر، والتى تم الاتفاق على إنشائها بموجب اتفاقية تم توقيعها رسميا فى مايو 2018، وأوضح المركز الإعلامى أن المشروع يهدف إلى خلق فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى تصنيع منتجات تنافسية عالية الجودة، فضلا عن جعل مصر محور ارتكاز لانطلاق المنتجات الروسية إلى كافة الأسواق العالمية، وكذلك تطوير وتنفيذ البرامج المتخصصة لتدريب الخبراء فى مختلف القطاعات الصناعية.

وتابع المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أن حجم الاستثمارات التى سيجذبها المشروع تبلغ نحو 6.9 مليار دولار، بالإضافة لتوفيره 35 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، على أن تكون 90% من العمالة بالمشروع مصرية، مشيرا إلى أن مساحة المشروع تبلغ 5.25 كم2، وسيتم إقامته فى شرق بورسعيد للصناعات اللوجستية مستغرقا تنفيذه 13 عاما على ثلاث مراحل وبنظام حق انتفاع لمدة 50 عاما يجدد تلقائيا كل خمس سنوات.

وأضاف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أن تمويل المشروع سيتم عن طريق الصندوق الروسى للاستثمارات المباشرة وكذا عدد من البنوك المصرية، موضحا أن أهم القطاعات التصنيعية بالمنطقة هى صناعة السيارات والأدوية والبترول والغاز والصناعات التعدينية ‏والطاقة النووية.‏



