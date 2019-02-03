شكرا لقرائتكم خبر عن بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة 3 مشروعات قوانين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال ومن المتوقع أن تشهد الجلسة أخد الرأى النهائى على 4 مشروعات قوانين تتمثل فى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (415) لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الطب، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، مشروع قانون بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء.

وحسب جدول أعمال الجلسة العامة، الأحد، من المتوقع مناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 419 لسنة 2018 بإصدار التعريفة الجمركية، ومشروعى قانونين مقدمين من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصـادر بالقـانون رقم 91 لسنة 2005، وذلك بالإضافة إلى تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قـانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعـات الصـادر بالقـانون رقم 49 لسنة 1972.

كما ينظر المجلس الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية ومكتبى لجنتى الخطة والموازنة والشئون الدستورية التشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1976 فى شأن تحسين وصيانة الأراضى الزراعية، مع استمرار نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومى، الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومى عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعـــديل بعــض أحكام القـانون رقـم 157 لسنة 2018 بإنشاء هيئة تنمية الصعيد.

كما تشهد الجلسة، نظر 25 طلب مناقشة عامة لتحديد موعد مناقشتهم منها ما يتعلق سياسة الحكومة بشأن تقنين أوضاع الأراضى التابعة للرى والغير مستفاد منها، عن سياسة الحكومة بشأن القضاء على محو الأمية، وسد العجز فى عدد المدرسين وحل مشكله كثافة الفصول الطلابية، وعدد المدرسين وحل مشكلة كثافة الطلاب، وإنشاء محطة مترو أنفاق بشارع السودان حى العجوزة، و بشأن بناء مجمع خدمات فى منطقة أرض اللواء حى العجوزة، سياسة الحكومة بشأن تسعير الوحدات السكنية فى المحافظات.