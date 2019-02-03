شكرا لقرائتكم خبر عن طارق شوقى: سيكون لدينا 55 مدرسة يابانية بـ2019 وأمل مصر نجاح مشروع التعليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، على أن هذا العام سيكون لدينا 55 مدرسة يابانى وهناك رحلة لتدريب المعلمين فى اليابان لتغيير مستوى المدارس، وهناك تدريب على المناهج الجديدة، موضحا أهمية الوعى بمشروع تطوير التعليم باعتباره هدف قومى، وأمل مصر فى نجاح هذا المشروع والبداية كانت صعبة.

وطالب وزير التربية والتعليم، خلال افتتاح تطوير مدرسة العروبة فى إمبابة فى الجيزة، بالحفاظ على المدرسة بعد تطويرها هو مسئولية الجميع أولهم الطلاب وأولياء الأمور، وفكرة التكاتف تعمل على إنهاء ما بدأناه من تطوير.

من جانبه أعرب السفير كوتارو، نائب السفير اليابانى بمصر، عن تقديره لجهودظ الحكومة فى تنمية وتطوير المدارس، ويشارك الشعب اليابانى، بهدف تنمية المواطن، واليابان لديها خطة لدعم تنمية المنظومة التعليمية سواء بتطوير المدارس أو افتتاح مدارس يابانية بمصر، ونؤمن بقدرات الشعب المصرى، قائلا: "سنواصل جهود التنمية المحلية والمجتمعية".

وبلغت التكلفة الإجمالية لأعمال تطويرات المدرسة 6 ملايين جنيه، منها 4 ملايين و800 ألف جنيه مقدمة من الجانب اليابانى، و20% من إجمالى التكلفة مقدمة من إحدى الجمعيات الخيرية، حيث شملت أعمال التطوير الأثاثات والتجهيزات والتطوير الإنشائى وبرامج بناء القدرات المدرسين والبرامج التنموية والترفهية للطلبة وأولياء الأمور.

كما شملت الأعمال التنموية المستمرة لرفع كفاءة المدرسين والطلبة ليصل سعة المدرسة إلى 624 طالبا وطالبة مقابل 451 طالبا وطالبة، مع الالتزام بكود المعاقين وتجهيز معمل للعلوم ودورات مياه، إضافة إلى إنشاء قسم لرياض الأطفال منفصل عن المرحلة الابتدائية، وتوفير غرف للأنشطة بإعادة استغلال المساحات والفراغات بالمدرسة.