شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. تفاصيل العثور على مقبرة عقب تنقيب مواطن عن الآثار قرب الأهرامات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، حفائر للتنقيب عن الآثار أسفل منزل بطريقة غير مشروعة قادتها إلى الكشف عن "مقبرة أثرية" بالقرب من منطقة أهرامات الجيزة).

جاء ذلك فى إطار خطة الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار التى تستهدف بأحد بنودها الحفاظ على ثروة البلاد وتراثها القومى والمتمثلة، فى تأمين المناطق الأثرية وضبط متاجرى وحائزى القطع الأثرية والقائمين بالحفر خلسة بالمخالفة لأحكام القانون .

واستكمالاً لجهود الإدارة فى هذا الشأن، فقد أكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة سياحة وآثار الجيزة ، قيام هانى .أ.ب، مقيم نزلة السمان – الهرم – الجيزة، بالحفر خلسة بمسكنه بجوار سور المنطقة الأثرية بالجيزة، بقصد البحث والتنقيب عن الآثار .

وعقب تقنين الإجراءات قامت مأمورية من ضباط الإدارة بالاشتراك مع ضباط قسم شرطة الأهرام (بمديرية أمن الجيزة) وبالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى– الأمن العام) باستهداف مسكن المأذون بتفتيشه.

وبتفتيش المسكن تبين عدم تواجد المتحرى عنه، وعُثر بداخل المسكن على حفرتين الأولى بشكل مستطيل بأبعاد 1م × 1,5م وعمق 1,5م يصل لممر مُستعرض طوله 1,5م تقريباً يؤدى لغرفة منحوتة فى الصخر بمساحة 2م×2,5م تقريباً، لها باب وهمى أسفله بئر منحوت فى الصخر غير مكتمل والثانية: على شكل مستطيل بأبعاد 1م × 1,5م وعمق 4م تقريباً يؤدى لممر طوله 1م يصل إلى بهو مستعرض بمساحة 5م × 2 م على جدرانه عدد (6) تماثيل جدارية منحوتة فى الصخر مُهشمة الرأس وبعض الأرجل، كما تبين وجود أناء فخارى بحالة سيئة مُهشم الفوهة، وتم ضبط الأدوات المستخدمة فى الحفر.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتعيين الحراسة اللازم على موقع الحفر، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

منز التنقيب عن الاثار



مقبرة أثرية)



مقبرة أثرية



منزل التنقيب عن الآثار



مقبرة أثرية



مقبرة أثرية



مقبرة أثرية



مقبرة أثرية