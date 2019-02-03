شكرا لقرائتكم خبر عن القضاء الإدارى يوقف قرار منع ظهور رئيس نادى الزمالك فى وسائل الإعلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قضت محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، بقبول الدعوى المقامة من رئيس نادى الزمالك، ووقف قرار منعه من الظهور الإعلامى، وإلغاء قرار رئيس المجلس الأعلى للإعلام بمنع ظهوره.

اختصمت الدعوى التى حملت رقم 24105لسنة 73ق،رئيس المجلس الأعلى للأعلام.

وذكرت الدعوى، أن رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الأعلام أصدر قرار بإيقاف رئيس نادى الزمالك لمدة 3 أشهر من الظهور الإعلامى، وعقب انتهاء المدة بـ3 أيام أصدر المجلس قراراً بتاريخ 15 يناير الجاري، بايقافه لمدة شهرين.

وتابعت الدعوى: قرار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ليس له سندا من القانون، ضاربا بالمادة 360 من القانون رقم (1) لسنة 2016، الصادر من اللائحة الداخلية لمجلس النواب عرض الحائط، والذى تؤكد الحصانة الإجرائية لعضو مجلس النواب، وأنه لايجوز التحقيق معه أو توقيع أى عقوبة أياً كانت عليه دون استئذان المجلس.

وأضافت الدعوى، أن قرار "الأعلى للإعلام" جاء مخالفا للدستور، ويتعارض مع حرية الرأى والتعبير التى كفلها الدستور منذ صدور دستور 1923 حتى الآن.