شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الإعدادية دور نصف العام بنسبة نجاح 82.11% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمد منذ قليل اللواء سعيد عباس، محافظ المنوفية، نتيجة امتحانات الشهادة الاعدادية دور نصف العام يناير 2019 بنسبة نجاح 82,11 % بالمدارس الرسمية والرياضية والخاصة وطلاب المنازل.

من جانبه، صرح مختار شاهين وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، أنه بلغ إجمالى عدد الطلاب المتقدمين للإمتحان 65 ألف طالب وبلغ عدد الحاضرين منهم 64 ألف 893 طالب و بلغ عدد الناجحين 53 ألف 286 طالب.

كما اعتمد محافظ المنوفية نتيجة إمتحانات الشهادة الاعدادية للصم دور يناير 2019 بنسبة نجاح 69% وبلغ عدد الطلاب المتقدمين والحاضرين للامتحانات 42 طالب بلغ عدد الناجحين 29 طالب، كما اعتمد المحافظ نتيجة امتحانات الشهادة الاعدادية للمكفوفين دور يناير 2019 بنسبة نجاح 25 % وبلغ عدد الطلاب المتقدمين والحاضرين للإمتحانات 12 طالب، وفي ذات السياق إعتمد المحافظ نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية المهنية دور يناير 2019.

وأعرب محافظ المنوفية عن بالغ تهانيه للطلاب الناجحين ولأسرهم، مقدماً الشكر للقائمين على العملية التعليمية بالمحافظة ،كما حث المحافظ الطلاب على التفوق مؤكداً على أن التعليم هو اللبنة الأولى فى نهضة الشعوب وتقدمها ووضعها في مصاف الدول المتقدمة.

وفي سياق متصل قدم محافظ المنوفية التهنئة لوكيل وزارة التربية والتعليم والعاملين بالمنظومة التعليمة علي مستوي المحافظة بمناسبة الحصول علي المركز الأول علي مستوي الجمهورية في مسابقة أنشط مكتب فني لبرامج الإتحادات الطلابية لعام 2017/2018 مطالبهم بالحفاظ علي هذا المستوي المتقدم من التفوق والتميز والحفاظ علي مكانة المحافظة في صدارة المحافظات.