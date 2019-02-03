الأمن العام يُحبط محاولة تهريب 3 آلاف كتاب مدرسي بأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أحبط قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مديرية أمن أسوان، محاولة تهريب 3 آلاف كتاب تابع لمديرية التربية والتعليم بأسوان بغرض بيعها لإحدى المدارس الخاصة بالقاهرة.

البداية كانت عندما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سيارة نقل قيادة "عبدالفتاح.أ"، محملة بـ "3" آلاف كتاب تابع لمديرية التربية والتعليم وخاصة بالمراحل الدراسية المختلفة بناحية أبوالريش بدائرة مركز شرطة أسوان، حيث أفاد قائدها باتفاقه مع "جيهان.ص"، "محمود.ج"، لنقل تلك الكتب وكمية من الأخشاب من منطقة أبوالريش، وتوصيلها إلى القاهرة مقابل مبلغ مالي.

عقب تقنين الإجراءات وتنفيذًا لقرار النيابة العامة تم ضبط المتهم الثاني وبسؤاله قرر قيامه بتحميل الكتب المدرسية المضبوطة على السيارة الخاصة بالمتهم المضبوط داخل كمية من الأخشاب لتوصيلها إلى مدينة القاهرة لصالح "خالد.م"، 50 سنة، مقيم بسوهاج، وزوجته المتهمة الثانية، وأشار إلى سابقة تعامل "خالد"، مع أحد موظفي التربية والتعليم، يدعى "صبري.م"، مدير مخزن بمديرية التربية والتعليم بأسوان، والذي قام بالاتفاق معه على إعطائه مبلغ 5000 جنيه.

من خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات توصلت جهود فريق البحث إلى قيام المتهمين بنقل تلك الكتب المهربة لمحافظة القاهرة بغرض بيعها لأحد المدارس الخاصة بسعر أقل من المخصص من قبل وزارة التربية والتعليم.

تم التنسيق مع مسئولي وزارة التربية والتعليم بأسوان لجرد كافة المخازن التابعة لمديرية التربية والتعليم بأسوان لتحديد المتسبب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجار تكثيف الجهود الأمنية لتحديد وضبط باقي المتهمين الهاربين.