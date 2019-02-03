الداخلية تداهم أوكار الأسلحة النارية والمخدرات في 5 محافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام، بتوجيه حملات أمنية بمحافظات "الشرقية، أسوان، الغربية، المنيا، الفيوم" لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة بمحافظة الشرقية عن "9 قطع سلاح ناري، 196 طلقة نارية مُختلفة الأعيرة، 16 قضية مخدرات، 3 قطع سلاح أبيض، متهمين اثنين مطلوب ضبطهما وإحضارهما في قضايا متنوعة، 709 مخالفة مرافق، 1502 مخالفة مرورية متنوعة، 30 قضية تموين، 25 مخالفة في مجال البيئة والمسطحات، تنفيذ 6235 حكم قضائي".

وضُبط مديرية أمن أسوان "3 قطع سلاح ناري، 6 قضايا مخدرات، 25 قضية تموين، 103 مخالفة إشغال بالطريق العام، 610 مخالفة مرورية، تنفيذ 939 حكم قضائي متنوع".

وفي مديرية أمن الغربية تم "7 قطع سلاح ناري، 7 قضايا مخدرات، 22 قطعة سلاح أبيض، 6 متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا متنوعة، 553 مخالفة مرافق، 910 مخالفة مرورية متنوعة، 62 قضية تموين، تنفيذ 4202 حكم قضائي".

وأثمرت الجهود بمديرية أمن المنيا عن ضبط "13 قطعة سلاح ناري، 2 قضية مخدرات، 70 قضية تموين"، وفي مديرية أمن الفيوم تم ضبط "9 أسلحة نارية، قضية مخدرات، 2 قطعة سلاح أبيض، 8 متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا متنوعة، 275 مخالفة مرافق، 1072 مخالفة مرورية متنوعة، 111 قضية تموين، 12 مخالفة في مجال البيئة والمسطحات، تنفيذ 1105 حكم قضائي".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كافة الوقائع، وجاري استمرار الحملات.