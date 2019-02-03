بالصور.. الداخلية تكشف تفاصيل العثور على مقبرة أثرية بنزلة السمان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

تباشر أجهزة الأمن التحقيق في واقعة الكشف عن مقبرة أثرية أسفل منزل بمنطقة نزلة السمان بالجيزة.

تحريات ضباط شرطة السياحة والآثار بالجيزة، برئاسة العقيد أحمد الحسيني، توصلت إلى أن "هاني. أ"، 37 سنة، مقيم نزلة السمان بالهرم، يقوم بالحفر خلسة بمسكنه الكائن بجوار سور المنطقة الأثرية بقصد البحث والتنقيب عن الآثار.

عقب تقنين الإجراءات قامت مأمورية من ضباط الإدارة بالاشتراك مع ضباط قسم شرطة الهرم، بقيادة المقدم محمد الصغير بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والعام باستهداف مسكن المأذون بتفتيشه.

وبتفتيش المسكن تبين عدم تواجد المتحرى عنه، وعُثر بداخل المسكن على حفرتين الأولى بشكل مستطيل بأبعاد 1م × 1,5م وعمق 1,5م يصل لممر مُستعرض طوله 1,5م تقريباً يؤدى لغرفة منحوتة في الصخر بمساحة 2م×2,5م تقريباً، لها باب وهمى أسفله بئر منحوت في الصخر غير مكتمل، والثانية على شكل مستطيل بأبعاد 1م × 1,5م وعمق 4م تقريباً يؤدى لممر طوله 1م يصل إلى بهو مستعرض بمساحة 5م × 2 م على جدرانه عدد (6) تماثيل جدارية منحوتة في الصخر مُهشمة الرأس وبعض الأرجل، كما تبين وجود أناء فخاري بحالة سيئة مُهشم الفوهة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتعيين الحراسة اللازمة على موقع الحفر، وجاري تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.