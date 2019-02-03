مباحث التموين تداهم مصنعا لإنتاج بسكويت شيكولاتة مغشوش بأكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:
داهم ضباط مباحث التموين بالجيزة، اليوم الأحد، مصنعا غير مرخص لإنتاج السلع الغذائية بمدينة السادس من أكتوبر.
تحريات العميد مصطفى البكري مدير مباحث التموين بالجيزة اكدت أن مالك المصنع يستخدم مستلزمات إنتاج رديئة مجهولة المصدر لإنتاج كميات كبيرة من "بسكويت الشيكولاتة" المغشوشة، وتعبئة المنتج النهائي داخل عبوات مدون عليها أسماء وعلامات مغشوشة ومقلدة لكبرى الشركات، وغير مدون عليها أية بيانات تفيد تواريخ الإنتاج والصلاحية.
عقب تقنين الإجراءات، استهدفت مأمورية المصنع بدائرة قسم شرطة ثان 6 أكتوبر، تمكنت من ضبط المدير المسؤول وبلغ إجمالي المضبوطات نحو 304 آلاف و600 ألف قطعة بسكويت شيكولاتة منتج نهائي، و7 أطنان مستلزمات إنتاج.
تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
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