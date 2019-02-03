الداخلية: ضبط أجنبي حاول تهريب 26 قطعة أثرية عبر مطار الغردقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت إدارة شرطة مطار الغردقة من ضبط راكب يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية حال إنهاء إجراءات سفره على متن إحدى الرحلات المتجهة إلى دولة تركيا، وبحوزته 26 قطعة يشتبه في أثريتها مخبأة ضمن أمتعته.

تبين أن القطع الأثرية عبارة عن تمثال من الأوشابتي بطول 24 سم مصنوع من الطين المحروق وملفوف بالكتان مدون عليه كتابات هيروغليفية، و3 قطع تمثال من توابيت فرعونية مدون عليها كتابات هيروغليفية، عقد من الفينس الأزرق والأخضر، 3 تمائم فرعونية صغيري الحجم مصنوعة من الفينس، جعران صغير الحجم مصنوع من العاج، جعران متوسط الحجم عليه كتابات باللغة الهيراطيقية، و5 عملات معدنية ترجع للعصر اليوناني الروماني، ومسرجة منقوش عليها وجه إله حتحور، ترجع للعصر الفرعوني، و9 قطع من الفخار الملون عليها رسومات غير واضحة المعالم، قطعة من كتان كفن إحدى المومياوات مدون عليها كتابات هيروغليفية.

وبعرضها على الوحدة الأثرية بمطار الغردقة قررت أثريتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.