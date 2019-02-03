المرور: إعادة فتح نفق الأزهر عقب تصادم 3 سيارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- فتحي سليمان:
أفاد مصدر أمني بإدارة مرور القاهرة، بإعادة فتح نفق الأزهر في الاتجاه القادم من ميدان الأوبرا إلى صلاح سالم بعد غلقه لمدة ساعة صباح اليوم الأحد.
ووقع حادث تصادم 3 سيارات ملاكي داخل النفق صباح اليوم، ما تسبب في توقف الحركة المرورية ووجود كثافات مرورية بالطرق المؤدية إليه من وسط البلد وميدان الأوبرا.
ودفع رجال المرور، بأوناش وتم سحب السيارات المتسببة بالحادث دون حدوث أي إصابات في الأرواح أو خسائر بجسم النفق.
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