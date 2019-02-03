الداخلية: مقتل عنصرين إجراميين في مواجهات أثناء مداهمة "السحر والجمال"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- فتحي سليمان: أعلنت وزارة الداخلية، عن جهود الأجهزة الأمنية في ملاحقة العناصر الإجرامية حائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة بمنطقة السحر والجمال وأسفرت عن مقتل عنصرين إجراميين. كما أسفرت الحملات خلال أسبوع، عن ضبط 70 قضية مخدرات، و39 قطعة سلاح ناري وعناصر اجرامية خارجة عم القانون ومطلوب ضبطها. شنت الحملات بالاشتراك بين قطاع الأمن العام، مع إدارات البحث الجنائي، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن، وقطاع الأمن المركزي، حيث تم توجيه الحملات الأمنية المُكبرة لاستهاف المنطقة المُشار إليها.

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